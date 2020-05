TASR

Dnes o 08:22 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hancko oslávil návrat do dresu gólom, Sparta dvakrát zdolala Jihlavu

Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko sa strelecky presadil hneď v prvom prípravnom stretnutí Sparty Praha pred obnovením najvyššej českej súťaže.

Dávid Hancko — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 12. mája (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko sa strelecky presadil hneď v prvom prípravnom stretnutí Sparty Praha pred obnovením najvyššej českej súťaže. Gólom v 90. minúte spečatil víťazstvo nad Vysočinou Jihlava 6:1, oba tímy si v utorok zmerali sily aj druhýkrát, Praha uspela 4:1.

Sparta mala súpera po prvý raz od 8. marca, keď remizovala v mestskom derby so Slaviou 1:1. Športové dianie v Česku potom prerušila pandémia koronavírusu, od 20. apríla sa profesionálne mužstvá mohli opäť zapojiť do prípravy v obmedzenej forme, od pondelka už naplno. Vďaka uvoľneniu opatrení môžu absolvovať aj prípravné zápasy.

Ťažké týždne karantény

„Myslím si, že sme na tom kondične dobre, plnili sme plány. Určite je však rozdiel behať okolo ihriska a s loptou na nohe. Je to určite ťažšie a treba si zvyknúť aj na toto zápasové tempo. Som rád, že konečne to prišlo. Týždne karantény, keď sme nemohli trénovať spoločne, boli ťažké. Prijali sme s radosťou, že môžeme trénovať spolu. Dobre sme si zahrali, vyskúšali sme si veci, zvíťazili sme, čiže super pocity,“ povedal na oficiálnom klubovom webe 22-ročný Hancko, ktorý v tejto sezóne hosťuje v Sparte z talianskej Fiorentiny.

Česká liga by sa opäť mohla rozbehnúť koncom mája na prázdnych štadiónoch. Sparta figuruje po 24 odohratých stretnutiach na deviatej priečke so ziskom 35 bodov. „Dlho, dlho som nemal dres na sebe. Najprv sme si nevedeli predstaviť, že sa bude hrať bez divákov. Po týchto ôsmich týždňoch, čo sme boli doma, sme radi aj za to, určite to prijeme a budeme sa snažiť šplhať hore v lige,“ dodal slovenský obranca.