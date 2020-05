TASR

Dnes o 14:07 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Herci DAB skúšali cez internet, teraz hrajú s ochrannými štítmi

Prísne hygienické opatrenia zamerané proti šíreniu nového koronavírusu prinútili tvorcov v Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre zmeniť spôsob práce.

Prísne hygienické opatrenia zamerané proti šíreniu nového koronavírusu prinútil tvorcov v Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre zmeniť spôsob práce. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 12. mája (TASR) – Prísne hygienické opatrenia zamerané proti šíreniu nového koronavírusu prinútili tvorcov v Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre zmeniť spôsob práce. V prvej fáze prípravy inscenácie Láska slečny Elliotovej využívali videohovory. Pri práci v priestore zasa skúšajú jednotlivé dialógy spoza ochranných štítov.

Láska slečny Elliotovej od Jane Austenovej v réžii Ľubomíra Vajdičku mala byť poslednou premiérou v jubilejnej 70. sezóne DAB. Divadlo ju plánovalo uviesť koncom apríla, pandémia ochorenia COVID-19 však všetko zmenila. Prvé uvedenie hry muselo DAB presunúť až na začiatok septembra.

Zvykať si museli aj herci

Tvorivý tím pracoval na príprave inscenácie ďalej. V priebehu apríla a mája predovšetkým prostredníctvom internetu a videohovorov. „Najskôr som bol voči tomu skeptický, ale nakoniec to fungovalo celkom dobre. Problém bol, len keď išlo o dialóg dvoch partnerov. Oni sa síce počuli, ale predsa len živý očný kontakt chýbal. Oni mali partnera optiku, a nie svojho kolegu. Ale čítacie skúšky, ideový rozbor diela a ďalšie základné veci sme mohli absolvovať,“ uviedol Vajdička.

Na neobvyklý spôsob práce si museli privyknúť aj herci. „My zo staršej generácie nie sme všetci zdatní v používaní technológií a ja patrím k tým menej zdatným. Ale po hodine som to zvládla a potom som sa veľmi tešila, že sme sa všetci videli a že sme si cez internet povedali aspoň základné veci. Teraz som rada, že sme sa konečne stretli naživo, aj keď si zasa musíme zvykať na ochranné štíty, pod ktorými znie hlas, akoby som rozprávala vo vedre, ale snáď pôjde všetko dobre,“ povedala herečka DAB Eva Pavlíková.

Príprava napreduje veľmi dobre

Podľa umeleckého šéfa DAB Juraja Ďuriša ide o historicky prvé divadelné skúšanie, pri ktorom sa musia dodržiavať prísne hygienické pravidlá. Príprava inscenácie však napriek tomu napreduje veľmi dobre.

„Pán režisér si najskôr nevedel predstaviť, ako to bude fungovať, ale potom to veľmi chválil. Malo to prínos, dokázali hru veľmi dobre rozanalyzovať a prečítať. Samozrejme, vždy to záviselo od toho, kto mal aký signál, ale nakoniec sa dopracovali k potrebnému výsledku a posunuli prípravu diela ďalej. Teraz sa začína skúšať v priestore v ochranných štítoch, takže som veľmi zvedavý, ako to bude pôsobiť,“ uviedol Ďuriš.

Príbeh plný lásky a kvalitných dialógov

Divadelnú adaptácia posledného románu Jane Austenovej s názvom Láska slečny Elliotovej plánuje DAB uviesť v prvej polovici septembra. Podľa režiséra sa diváci už teraz môžu tešiť na zaujímavý príbeh plný lásky a kvalitných dialógov.

„Autorka je známa spisovateľka, ktorá píše romány o osudoch žien, ktoré majú ambície a schopnosti na to, aby sa nejakým spôsobom v živote realizovali. Bola obdivuhodná pozorovateľka prostredia aj postáv. Písala skvelé texty, ktoré majú svojrázny ironický humor. Prirovnal by som ju k našej Timrave, aj keď je medzi nimi rozdiel jedného storočia. Je to dobová hra. Autorka žila na prelome 18. a 19. storočia a tie reálie chceme zachovať, pretože v súčasnom prevedení by to dielo veľa stratilo," dodal režisér inscenácie.