Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Existuje úplne jednoduché riešenie. Hmyz, vtáky aj vodu do krajiny vráti obyčajná tôňa

Voda je zdroj života. Platí to aj v poľnohospodárskej krajine.

Krajina v Nortfolku. — Foto: Pexels

NORTFOLK 12. mája - V Británii sa snažia do krajiny vrátiť vodu a pomôcť hmyzu, rastlinám aj vtákom, uvádza portál The Conversation. Britský vidiek má totiž problém. Na miestach, na ktorých boli lúky, pasienky a lesíky, totiž ostali zväčša suché pásy polí. So suchom sa však aktuálne boria aj mnohé iné európsky krajiny, vrátane napríklad Českej republiky, ktorá údajne zažíva až 500-ročné sucho.

S miznúcimi tôňami mizne aj život

Dobrou ukážkou je aj región Nortfolk na východe Anglicka, ktorý bol kedysi plný tôni, mokradí a rybníkov. Tie začali pomaly miznúť a s nimi aj život. Pôvodne slúžili ako napájadlá pre dobytok, v niektorých sa chovali ryby, inde fungovali len ako nádrže na zadržiavanie vody na zalievanie.

To už je posledné dve storočia skôr minulosť a väčšinu týchto tôni si vzala (v lepšom prípade) príroda naspäť. Sú zarastené náletovými drevinami a došlo k ich postupnému zaneseniu a zazemneniu.

Sotva tam vidno lastovičky, ktoré ohlasovali príchod jari. Za obdobie rokov 1970 až 2000 sa absolútne počty 19 celkom bežných druhov vtákov znížili o polovicu. Rovnako klesol aj počet hmyzu.

Krajina v Nortfolu. Foto: Pixabay/diego_torres

Rybníky privádza opäť k životu

Čo je na škodu, pretože rybníky sú ohniskom života hmyzu. V tejto súvislosti sa spomínajú tzv. „insect chimney“ - „hmyzie komíny“, pretože nad tôňami sa vždy vznášal hmyz ako dym nad ohňom. A za takto koncentrovaným hmyzom prirodzene tiahnu vtáky.

Našťastie, Jonathan Lewis-Phillips, prírodovedec z Múzea prírodnej histórie v Kensingtone, si to dobre uvedomuje. Započal preto projekt ich obnovy. Odstránením kríkov, bahna a usadenín rybníky opäť privádza späť k životu.

Osemnásťkrát viac hmyzu

V najnovšej štúdii ekológovia porovnávali hmyz ulovený v týchto obnovených rybníkoch s tým, ktorý ulovili v rovnako starých rybníkoch, ktoré však neprešli obnovou.

Rozdiely boli prekvapujúce. V obnovených rybníkoch sa v porovnaní s neobnovenými objavilo vyše 18-krát viac hmyzu. Hmyz z obnoveného jazierka dokonca dosiahol 25-krát vyššiu váhu.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/stuartpatterson

Hmyz prilákal lastovičky

Ornitológovia potvrdili, že okolo nortfolkských obnovených tôni je teraz vo vzduchu veľmi živo a stiahol sa sem rad vtáčích špecialistov na lov hmyzu: lastovičky, belorítky a dažďovníky. Teda druhy, ktoré vidieť na tomto území Veľkej Británie len zriedkavo.

Otvorený priestor obnovených tôni a mladých porastov po ich brehoch prilákal aj opeľovače. Na konkrétne závery a čísla sa ešte čaká, ale pozitívny trend v krajine je vidieť už dnes.