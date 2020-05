TASR

Do dražby pôjde Cobainova gitara z koncert MTV Unplugged

Kurt Cobain — Foto: Facebook/Kurt Cobain

New York 12. mája (TASR) - Gitaru, s ktorou v novembri 1993 odohral americký grunge-rocker Kurt Cobain a jeho skupina Nirvana legendárny koncert v rámci série MTV Unplugged v New Yorku, pôjde do dražby s vyvolávacou cenou jeden milión dolárov. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP.

Upravený akusticko-elektrický hudobný nástroj Martin D-18E z roku 1959 ponúkne v online dražbe 19. júna aukčný dom Julien‘s Auction‘s so sídlom v Kalifornii. Predpokladá sa, že gitara sa predá za dvojnásobok vyvolávacej ceny. Od 15. do 31. mája bude vystavená vo výklade reštaurácie Hard Rock Cafe na londýnskom Piccadilly Circus.

Akustické predstavenie Nirvany sa odohralo iba päť mesiacov pred Cobainovou samovraždou. Záznam koncertu neskôr vyšiel aj na albume, ktorý je všeobecne považovaný za jeden z najlepších „live“ albumov v histórii. Okrem pôvodných skladieb obsahuje aj niekoľko cover verzií vrátane The Man Who Sold the World od Davida Bowieho.

Rovnaká dražba ponúkne záujemcom aj ďalšie Cobainove memorabílie - čiernu elektrickú gitaru Fender Stratocaster, ktorú mal v roku 1994 na turné In Utero Tour (vyvolávacia cena 60.000 dolárov), alebo striebornú košeľu, ktorú mal spevák vo videoklipe k piesni Heart-Shaped Box z roku 1993 (vyvolávacia cena 10.000 dolárov).

Vlani v októbri sa na aukcii predal za 334.000 dolárov jeho sivozelený obnosený a cigaretou vypálený sveter, ktorý mal Cobain na sebe počas zmieneného newyorského koncertu MTV Unplugged.