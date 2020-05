Skončia kontroverzné býčie zápasy v Španielsku? Odmietajú ich už aj domáci

Michaela Mäsiarová

Ktorý sektor prežije rok a pol s nulovým ziskom, hradiac si náklady? Online petícia nabáda vládu býčí priemysel zo štátnych peňazí nepodporiť.

ŠPANIELSKO 12. mája - Tak ako každý rok, aj tento sa Španielsko celé mesiace pripravovalo na dlho očakávanú sezónu býčích zápasov. Pasenie, cvičenie, či výber vhodných pol-tonových býkov, ktoré mali postupne prepraviť do arén po celej krajine. Práve v čase zahájenia „býčej sezóny“ sa však vplyvom pandémie koronavírusu krajina ocitla v izolácii a život v nej sa úplne zastavil.

„Bolo to hrozné,“ povedal Victorino Martín, chovateľ druhej generácie bojových býkov. „Koronavírus prepukol v tom najhoršom možnom okamihu.“ Uzavretie trhu tak zastavilo aj sektor býčích zápasov, v snahe dostať pod kontrolu v tom čase jedno z najsmrtelnejších ohnísk nákazy na svete.

Prevádzkovatelia býčích zápasov tiež žiadali o pomoc

O niekoľko týždňov neskôr, aj keď veľké mestá ako Madrid či Barcelona zostali v podstate naďalej v značnej izolácii, v iných častiach krajiny prišlo postupne k zmierňovaniu opatrení, a to od cestovania až po priemyselné odvetvia, ktoré sa so svojimi žiadosťami o opätovnú prevádzku obrátili na vládnych činiteľov. Takáto žiadosť prišla aj zo strany „býčieho sektora“. Rozdiel je však tradične v kontroverznosti jeho existencie.

Samozrejme, okamžite sa ozvali bojovníci za práva zvierat. Pri tých nie je žiadnou novinkou, že tieto zápasy považujú za maximálne kruté a nanajvýš zastaralé a na stole je opäť živá debata o budúcnosti dnes už legendárnych španielskych býčích zápasov.

„Býčie zápasy sú a budú, jedným z najviac postihnutých sektorov v rámci dramatickej situácie, ktorej čelíme,“ tvrdí pre britský Guardian Martín.

Býčí sektor je aktuálne v strate 700 miliónov

Nakoľko hrozí, že situácia s koronavírusom sa v krajine potiahne dlhšie a teda obmedzí aj celý zvyšok sezóny, výzvu smeruje konkrétne na svojich krajanov. Chce poukázať na dôležitosť býčích zápasov z pohľadu zamestnancov, ktorí pre situáciu prichádzajú o zárobky. „Nemôžeme zabúdať na množstvo ľudí a ich rodiny, ktorých život závisí, či už priamo alebo nepriamo, na budúcnosti „býčieho sveta“,“ vyhlásil Martín.

Odhadovaná strata príjmu „býčieho sektora“ zatiaľ predstavuje najmenej 700 miliónov eur, uviedol to podľa Guardianu vedúci Fundación del Toro de Lidia, ktorá bola vytvorená v roku 2015 na ochranu tohto odvetvia. „Najhoršie na celej situácii je, že netušíme, kedy svoju činnosť obnovíme. A medzitým sa stále musíte o zvieratá starať. Aj hladné sú každý deň. O zamestnancoch nehovoriac,“ dodáva Martín.

Aktivisti nabádajú vládu priemysel finančne nepodporiť

Aktivisti za práva zvierat protestujú neustále. Aktivita je vyostrená najmä v čase pred začiatkom slávnych zápasov v Pamplone. Dnes však prichádzajú s omnoho tvrdšími argumentnmi. Hŕstka farmárov vraj totiž už boj o prežitie s výhliadkou na obnovu býčích zápasov vzdala: „Existujú chovatelia, ktorí zabili všetky svoje zvieratá. Vieme, že bol týždeň, keď bolo usmrtených viac ako 400 zvierat.“

Aj domáci Španieli sú proti

Odvetvie sa obrátilo na španielsku vládu so žiadosťou o pomoc, ktorá načrtla zoznam žiadostí, ktoré zahŕňajú vrátenie dane z obratu a granty na pomoc chovateľom. „Chceme, aby sa k nám správali rovnako ako k akémukoľvek inému kultúrnemu priemyslu,“ hovorí Rivera, pričom spomenul ekonomické stimuly pre hotely, reštaurácie a bary. Ich požiadavka sa však stretla s tvrdým odporom spoločnosti. Viac ako 100 000 ľudí už podpísalo online petíciu, v ktorej Španieli naliehajú na vládu, aby nevyužívala verejné prostriedky na podporu býčích zápasov.

„Je to poburujúce - najmä v tejto chvíli, keď existujú rodiny, ktoré nemajú ani dostatok jedla.“ uviedla Aïda Gascón zo skupiny AnimaNaturalis, ktorá je jednou z organizátoriek petície. „Verejné prostriedky by sa nemali využívať na propagáciu zneužívania a zlého zaobchádzania so zvieratami. Býčie zápasy čelia najkritickejšiemu okamihu svojej existencie. Máme jedinečnú príležitosť vybudovať svet bez býčích bojov," dodáva aktivistka pre The Guardian.