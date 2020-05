TASR

V Nemecku dohrajú aj Pohár DFB, chcú aj 3. ligu a ženské súťaže

V tejto sezóne dohrajú v Nemecku aj národný pohár, semifinálové súboje sa uskutočnia 9. a 10. júna, finále potom 4. júla.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Berlín 11. mája (TASR) - V tejto sezóne dohrajú v Nemecku aj národný pohár, semifinálové súboje sa uskutočnia 9. a 10. júna, finále potom 4. júla. Rozhodlo o tom v pondelok prezídium Nemeckého futbalového zväzu (DFB).

To tiež odporučilo, že tretia liga by sa mala reštartovať najskôr 26. a 27. mája. DFB chce dohrať aj ženskú bundesligu a ženský Nemecký pohár od 29. mája, to si ale bude vyžadovať ďalšie povolenia od federálnych úradov. Ženská súťaž bude pokračovať 17. kolom a dohrať ju majú do 28. júna. Informovala agentúra SID.

Pôvodne sa semifinále Pohára DFB malo hrať koncom apríla a finále 23. mája v Berlíne. Všetko zastavila pandémia koronavírusu. Fanúšikovia ale o súboje obhajcu Bayernu Mníchov s Eintrachtom Frankfurt, resp. duel štvrtoligového Saarbrückenu s Bayerom Leverkusen napokon neprídu. Hoci si zápasy nebudú môcť vychutnať priamo na štadiónoch, lebo hrať sa musí bez divákov a za dodržania prísneho bezpečnostného "koronaprotokolu".

„Som presvedčený, že dostaneme povolenia od politikov aj na dokončenie tretej ligy, ženskej Bundesligy a aj Pohára DFB. Naše plány sú také, že aj pohárovú sezónu chceme dohrať na ihriskách. Hrať bez divákov je najlepšia možnosť,“ citovala agentúra DPA zväzového prezidenta Fritza Kellera. V Pohári zostáva dohrať už len tri zápasy, v 3. lige 11 kôl, v ženskej lige 6 kôl.