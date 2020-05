TASR

Dnes o 10:24 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kúpele Grössling môže spoznať verejnosť vďaka virtuálnej prehliadke

Priestory zaniknutých kúpeľov Grössling v Bratislave, ktoré mesto plánuje obnoviť, môže spoznať verejnosť aj vďaka video a 3D prehliadke.

Na snímke súčasný stav budovy bývalých kúpeľov Grössling — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. mája (TASR) - Priestory zaniknutých kúpeľov Grössling v Bratislave, ktoré mesto plánuje obnoviť, môže spoznať verejnosť aj vďaka video a 3D prehliadke. Dostupná je prostredníctvom webu grossling.sk.

Mesto Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pripravili túto virtuálnu prehliadku aj pre účastníkov medzinárodnej architektonickej súťaže na obnovu kúpeľov. TASR o tom informovala Marcela Glevická z MIB.

Pre záujemcov spomedzi architektov, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, boli naplánované osobné prehliadky komplexu kúpeľov. Obhliadky priamo na mieste sa mali konať postupne v týchto týždňoch, pre pandémiu nového koronavírusu to však nebude možné.

„Aby mali všetci záujemcovia medzinárodnej súťaže rovnakú možnosť vidieť a prejsť sa priestorom riešeného objektu, pripravili sme video a 3D virtuálnu prehliadku. Virtuálny sprievodca priblíži architektom atmosféru kúpeľov. Vizuálne ich prenesie do jednotlivých priestorov od kotolne s dvoma zachovanými kotlami, po pohľad zo strechy objektu,“ spresnila Glevická.

Súťažiaci môžu takto v priestoroch kúpeľov stráviť toľko času, koľko budú potrebovať. „Vedia sa opätovne vrátiť do ťažiskových priestorov, pozrieť si detaily dôležitých prvkov a jednotlivé prevádzkové napojenia,“ podotkla Glevická. Lehota na predkladanie súťažných návrhov do prvého kola súťaže je do 12. júna. Víťaza súťaže vyberie medzinárodná porota v dvojkolovej súťaži návrhov.

Magistrát a MIB plánujú obnoviť pôvodnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling, pridať k nim nové formy kultúrno-komunitných aktivít a otvoriť tak celý priestor verejnosti. Okrem obnovy kúpeľnej časti plánujú do oddelenej časti objektu presťahovať časť mestskej knižnice a vytvoriť tak plne verejnú inštitúciu, ktorá bude prístupná pre všetkých.

Zadanie súťaže počíta v kúpeľoch s kapacitou bazénových plôch pre približne 145 osôb a pre ďalších 70 osôb v saunových plochách. V súťaži sa počíta so zachovaním a revitalizovaním existujúcich sedacích a plaveckého bazénu aj s doplnením o rekreačný interiérový a exteriérový bazén.

Ráta sa aj s kaviarňou, ktorá sa má stať otvoreným priestorom so zónou pre deti a čitárňou dennej tlače a knižných noviniek. Súčasťou konceptu je aj obnova okolia budovy a revitalizácia parku na Medenej ulici.

Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 a ako kúpele slúžila Bratislavčanom do roku 1994.

Hlavné mesto uzavrelo v roku 2007 zmluvu o nájme priestorov kúpeľov Grössling so spoločnosťou Synaphea za účelom ich rekonštrukcie. K tej ale nikdy nedošlo, preto hlavné mesto prevzalo kúpele Grössling späť od nájomcu v roku 2017.

Od roku 2017 boli realizované v objekte sanačné práce. Mesto pod vedením bývalého primátora Iva Nesrovnala následne pripravovalo celkovú obnovu kúpeľov. V zámere pokračuje, avšak po novom, aj súčasné vedenie bratislavskej samosprávy.