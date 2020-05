Narodila sa do zámožnej rodiny, no radšej šla vyháňať potkany zo špitálov. Za hygienu v nemocniciach vďačíme skromnej sestričke

Lenka Miškolciová

Dáma s lampou Florence Nightingalová bola obetavá sestrička s prehľadom v štatistike, grafoch a organizácii.

Dáma s lampou osvetľovala nielen chodby, ale aj životy pacientov, — Foto: Koláž DN/WikimediaCC

BRATISLAVA 12. mája - Možno ste o nej počuli ako o dáme s lampu. Aj tak je často prezývaná sestrička a zakladateľka moderného ošetrovateľstva Florence Nightingalová. Florence však nebola „len“ obetavou sestričkou, ale ako uvádza portál Zena.sme.sk, aj zručnou manažérkou so záľubou v štatistike. Britka Florence sa v nemocniciach ocitla v tom najsprávnejšom čase. Nemocnice v 19. storočí boli často nevetrané, špinavé priestory, kam sa ľudia len zriedkakedy chodili liečiť. Skôr platilo, že sa z nemocnice už domov nikdy nevrátili.

Odhodlaná sestrička Florence, celebrita svojej doby, však odolala očakávaniam rodiny, zvolila si povolanie, ku ktorému ju podľa jej slov povolal Boh a zachránila nielen množstvo životov, ale aj smerovanie celého zdravotníctva a ošetrovateľstva. Práve 12. mája uplynulo 200 rokov od jej narodenia.

Slečna z dobrej rodiny, ktorá „sklamala“ očakávania rodiny

Florence nebola tak celkom obyčajným dievčaťom. Narodila sa do zámožnej rodiny z vyššej vrstvy anglickej spoločnosti. Ani jej meno nie je žiadna náhoda. Získala ho práve vďaka tomu, že sa britským rodičom narodila priamo v srdci renesancie – Florencii a to konkrétne 12. mája 1820. Jej spoločenské postavenie znamenalo, že sa od nej očakávalo určité správanie a smerovanie. Úlohou Florence bolo dobre sa vydať a stať sa poslušnou manželkou s niekoľkými deťmi.

Portrét Florence Nightingale (1840) Foto: WikimediaCC

Ona však mala úplne iné plány. Už odmala sa veľkej spoločnosti skôr vyhýbala, ošetrovala chudobnejšie rodiny v jej okolí a starala sa o tých, ktorí to potrebovali. Časom nadobudla presvedčenie, že práve starať sa o iných a ošetrovať chorých je jej božím poslaním, čo oznámila aj rodičom. Tí z toho však nadšení neboli a podstúpiť tréning pre sestričky jej zakázali.

Nielen empatická, ale aj s analytickým myslením

Hoci rodičia ju odhovárali, nedala si povedať. Navštevovala anglické lazarety a na študijné cesty sa vydala aj za hranice Anglicka. Vždy si všímala, ako to v rôznych zdravotníckych zariadeniach funguje, spisovala si poznámky, používala grafy a štatistiku. Tu sa ukázalo, že nemala len empatiu, ale aj dobré organizačné schopnosti a analytické myslenie.

Vtedajšie nemocnice boli pri tom skutočne špinavé priestory, ktoré často obývali okrem ľudí aj potkany, kde bola extrémne vysoká úmrtnosť najmä v dôsledku infekčných ochorení, ako boli týfus, cholera, čierny kašeľ, šarlach, kiahne, tuberkulóza a pod. Keďže hygienické podmienky boli pramalé a niekde takmer žiadne, nebolo sa čo čudovať, že tieto choroby sa rýchlo a jednoducho šírili. Florence sa však nezľakla a tieto priestory navštevovala, aby vedela, ako im pomôcť a čo zmeniť.

Obraz od ruského maliara Franza Roubauda znázorňujúci bitku pri Sevastopole. Foto: Wikimedia CC

Legenda z Krymu

Keď sa v Anglicku povie legenda z Krymu, asi len málokto si vybaví nejakého konkrétneho vojaka, ktorý sa zúčastnil Krymskej vojny. Každému skôr ako prvá napadne práve Florence Nightingalová. Keď Florence konečne získala povolenie rodiny, v roku 1850 sa vyškolila v nemeckom Düsseldorfe za ošetrovateľku a následne sa zamestnala v londýnskom ústave pre choré šľachtičné, kde vďaka jej novým nápadom a metódam získala časom postavenie vrchnej sestry. Zásadnou zmenou, ktorá okrem mnohých iných mohla za to, že sa z tohto ústavu stalo skutočne špičkové zariadenie, bola aj to, že Florence rozdelila choré pacientky do jednotlivých pavilónov podľa typu choroby. O tom sa dovtedy v Anglicku nechyrovalo.

Potom však prišla pre Florence najväčšia výzva v jej živote. Vojna. V roku 1854 Veľká Británia vstúpila do prebiehajúcej Krymskej vojny a Florence pochopila, že ide o jej ďalšie poslanie. Neváhala dlho a spolu s 38 ďalšími ošetrovateľkami sa vybrala dobrovoľne do vojny, v ktorej získala prezývku Anjel zo Scutari.

Scutari bola vojenská nemocnica, v ktorej bolo umiestnených viac ako 2000 pacientov. Hygienické podmienky žiadne, strava 1x denne, potkany, blchy, týfus, kiahne, cholera a hnačka. Tak to vyzeralo v novom Florencinom pôsobisku. Spolu so sestričkami sa však dali do práce a obnovili nielen chod kuchyne a práčovne, ale aj vyhubili potkany, zaviedli hygienu a vďaka organizačným schopnostiam Florence už v priebehu pár týždňov klesla úmrtnosť na 2 %.

Florence sa o zranených vojakov starala prakticky neustále, nedbajúc o svoje vlastné pohodlie či zdravie. Po nociach sa často prechádzala s lampášom v ruke a kontrolovala pacientov. Práve preto sa lampa stala akýmsi poznávacím znamením ošetrovateľstva a samotnej Florence, uvádza portál Britannica.

Z vojny sa domov vrátila ako celebrita

Florence sa z Krymu vrátila ako vojnová hrdinka a celebrita. Pozvanie od kráľovnej na seba nenechalo dlho čakať. Florence kráľovnej Viktórii ukázala svoju 800-stranovú správu obohatenú o prehľadné grafy a diagramy o vojenských nemocniciach, vysvetlila jej nevyhnutnosť reformy zdravotníctva a tiež to, ako by mali podľa jej názoru vyzerať vojenské nemocnice. Kráľovná si dala poradiť a vďaka Florence bola postavená nová vojenská nemocnica so štandardmi, ktoré navrhla.

Florence si však bola vedomá, že poznatky, ktoré nadobudla a jej vedomosti treba šíriť ďalej. Vďaka jej povesti sa jej podarilo vyzbierať dostatok finančných darov na to, aby založila školu pre ošetrovateľky. V modernej inštitúcii sa učili nielen domáce britské študentky, ale aj tie zahraničné, čo malo za následok, že učenie Florence sa dostalo aj do ostatnej Európy.

Florence a jej študentky - ošetrovateľky Foto: WikimediaCC

Dáma s lampou po sebe nenechala deti, ale posolstvo, ktoré zmenilo svet

Florence po sebe síce nenechala deti, ale zanechala posolstvo, ktoré zmenilo zdravotníctvo na celom svete. Ako inšpiráciu ju uvádza napríklad zakladateľ Červeného kríža Jean Henri Dunant a školila aj zakladateľsku amerického ošetrovateľstva Lindu Richardsonovú.

Florence, hoci to v mladosti bola atraktívna, vplyvná a bohatá žena, sa nikdy nevydala. Ctiteľov mala mnoho, no najvytrvalejší bol Richard Monckton Milnes, ktorý sa o ňu uchádzal niekoľko rokov. Aj tak ho však pri žiadosti o ruku nakoniec odmietla. Florence zomrela ako 90-ročná v Londýne. Napriek tomu, že sa celý život starala o chorých a viackrát ju samotnú pripútala choroba na posteľ, nikdy sa neprestala starať o iných.

Jej príbeh inšpiruje filmárov dodnes

O jej životnom príbehu vzniklo niekoľko filmov, pričom zrejme najznámejšia je verzia z roku 1985 v hlavnej úlohe s americkou herečkou Jaclyn Smithovou a niekdajším Jamesom Bondom Timothym Daltonom. Práve Dalton v tomto filme stvárnil jej najvážnejšieho a najvytrvalejšieho ctiteľa Richarda Milnesa. Z tejto filmovej verzie pochádza aj ukážka vo videu nižšie, kde predstaviteľka Florence svojho ctiteľa opäť raz a definitívne odmietne.

Prvý film o zakladateľke moderného ošetrovateľstva pochádza už z roku 1936 (Biely anjel), ďalší Dáma s lampou je z roku 1951, nasleduje verzia z roku 1985 a zatiaľ posledného filmového spracovania sa príbeh obdivuhodnej ženy dočkal v roku 2008 s filmom, ktorého názov nesie jej meno: Florence Nightinghale. Začiatkom roka 2018 mnohé zahraničné médiá informovali o tom, že nový film o Florence pripravuje aj hviezda seriálov Mad Men a The Handmaid’s Tale (na slovensku známy pod názvom Príbeh služobníčky) herečka Elisabeth Mossová. Na výsledok sa však ešte stále čaká.

Plagáty na filmy o skromnej sestričke. Vľavo plagát k filmu z roku 1936, vpravo na film z roku 1951. Foto: Wikimedia CC

