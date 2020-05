Monika Hanigovská

Dnes o 10:29 čítanie na 10 minút 0 zdieľaní Prešlo 70 dní a Slovensko môže svet učiť, ako vyzerá solidarita: Nemocnice sa vďaka firmám tešia pľúcným prístrojom, myslelo sa aj na školy

Malá krajina v strede Európy si vzájomne ukazuje, ako vyzerá pomoc. Firmy pomáhajú nemocniciam, školám aj podnikateľom. Článok bol opäť pripravený v spolupráci s platformou SmartHead.

Slovensko skutočne môže svetu ukázať, ako vyzerá nezištná pomoc, solidarita a spolupatričnosť. — Foto: besmarthead.com, archív Kim Dang Nguyen

BRATISLAVA 12. mája – Malá krajina, v srdci Európy, bojuje už 70 dní nielen s hrozbou koronavírusu, ale aj s jej následkami. O jednotlivcov, ale aj spoločnostiach, ktoré si vyhrnuli rukávy a pustili sa do boja proti COVID-19, sme písali aj v našom staršom článku. Ani zďaleka sme v ňom však neobsiahli všetky aktivity, ktoré firmy nezištne v tomto čase podnikli.

Teraz predstavujeme druhý diel článku o odhodlaných jednotlivcov aj firmách, ktorí si taktiež zaslúžia aspoň chvíľku našej pozornosti.

Odkazy po lístočkoch

Mnohí Slováci od prepuknutia karantény mysleli na najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva a prostredníctvom papierových oznamov naprieč celým Slovenskom ponúkali nezištne pomoc. Lístky vo výťahoch vyzývali najmä skôr narodených susedov, aby ich v prípade pomoci s nákupom neváhali kontaktovať.

„Nechceme za dovoz nijaké peniaze, chceme vám len pomôcť,“ stálo na mnohých prilepených lístočkoch, pričom na niektorých nechýbali ani telefónne čísla.

Slováci pomáhali od začiatku najzranitelnejším. Foto: : Facebook/Michal Szabó

Pomáhala aj vietnamská komunita

Veľké srdce ukázala aj vietnamská komunita, ktorá nevníma Slovensko, ako len určité miesto na vytváranie podnikateľských aktivít.

„Slovensko je naším druhým domovom, tu žijeme, naše deti chodia do školy, pijeme rovnakú vodu a dýchame ten istý vzduch ako Slováci. Sme súčasťou slovenskej spoločnosti a nemôže nám byť ľahostajné, čo sa tu deje a čakať na pomoc so založenými rukami. V tejto neľahkej situácii je ľudské pomáhať si navzájom a nepovažujeme to za povinnosť, skôr ako samozrejmosť,“ vyznal sa nedávno pre Dobré noviny Kim Dang Nguyen z Vietnamskej komunity na Slovensku. Pod ich rukami sa menili kusy látok na rôznofarebné rúška, pričom do dnešného dňa ušili viac ako 5-tisíc kusov.

Denne dokázali ušiť až 400 ochranných rúšok. Foto: Archív: Kim Dang Nguyen

Keď sa spoja viacerí pre tú najlepšiu vec

Aj obchodné reťazce spojili spolu sily, aby pomohli tam, kde to bolo najviac treba. Spoločnosti ako Kaufland, Lidl, Slovnaft, spoločnosť Philip Morris Slovakia a Oriflame začali chrániť zdravotníkov v prvej línii.

Obchodné reťazce Kaufland a Lidl podali spoločne pomocnú ruku Univerzitnej nemocnici (UNB) v Bratislave a darovali jej dva život zachraňujúce prístroje určené na boj s ochorením Covid-19.

Dva kusy prístrojov CARDIOHELP v hodnote viac ako 140-tisíc eur ocenila riaditeľka UNB Renáta Vandriaková „Vďaka prístrojom sme pripravení aj na veľký objem pacientov s respiračnými problémami,“ uviedla.

Prístroj je malý, ale efektívny. Zdravotníkom uľahčuje prácu pre svoju malú konštrukciu, ktorá sa radí medzi najmenšie ECMO systémy na svete. Zároveň CARDIOHELP ukrýva silnú techniku pre svoju nezávislosť na zdrojoch energie a medicinálnych plynoch. Svoje využitie nachádza na oddelení anesteziológie a resuscitácie, jednotkách intenzívnej starostlivosti, katetrizačných laboratóriách a operačných sálach.

Podľa aktuálnych informácií organizácie európskych zdravotníckych odborníkov a vedcov z EURO ELSO je úspešnosť liečby touto metodikou u dospelej populácie pri ťažkom zlyhaní pľúc až 69 %.

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

„Táto nezištná pomoc, ktorá prichádza do Univerzitnej nemocnice v Bratislave, je nesmierne vítaná. Spoločnosti Kaufland a Lidl nám poskytli dva život zachraňujúce prístroje ECMO, ktoré dokážu pomôcť ťažko chorým pacientom. Vďaka prístrojom sme pripravení aj na veľký objem pacientov s respiračnými problémami,“ povedala riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Renáta Vandriaková.

Generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika Matúš Gála si uvedomuje, že zdravotníci sami všetko nezvládnu. „V týchto náročných časoch sa nádeje nás všetkých upierajú k zdravotníkom, ktorí robia všetko, čo je v ich silách, aby sme šíriace sa ochorenie Covid-19 zdolali. Sami to však nezvládnu, pretože aj tí, ktorí pomáhajú, potrebujú pomoc. Rozhodli sme preto sa špičkovým zdravotníkom venovať špičkové prístroje. Na jednej strane by som bol rád, keby nebolo potrebné tieto prístroje použiť ani raz, zároveň však verím, že ak to bude nevyhnutné, ECMO pomôže zdravotníkom zachrániť životy.“

Aj druhý partner, s ktorým spojil Lidl sily, si uvedomuje, že mimoriadne časy potrebujú mimoriadnu pomoc. „V dnešnej ťažkej situácii cítime zodpovednosť pomôcť tam, kde môžeme. Rozhodli sme sa podporiť Univerzitnú nemocnicu v Bratislave, pretože práve v hlavnom meste hrozí najvyššie riziko rozšírenia nákazy a zároveň však prístroje poslúžia pre širšiu spádovú oblasť. Veríme, že týmto darom dokážeme zabezpečiť lekárom lepšie možnosti na záchranu života pacientov v týchto mimoriadnych časoch,“ uviedol generálny riaditeľ Kaufland Slovenská republika Paul Pauls.

Slovnaft daroval ventilátory v hodnote 170-tisíc eur

Do pomoci zdravotníkom sa pustil i Slovnaft, ktorý daroval Univerzitnej Nemocnici (UNB) v Bratislave šesť pľúcnych ventilátorov v hodnote takmer 170 000 eur.

Nemocnica je podľa slov vedenia vďaka daru vopred pripravená. „Robíme naozaj všetko, čo pre našich pacientov, ako aj zdravotníkov treba, ale sú situácie, ako aj táto, na ktoré sa nedá dopredu pripraviť. Očakávaný nárast pacientov s potrebou umelej pľúcnej ventilácie, ktorý súvisí s vírusom COVID-19, bez rýchlej pomoci zakúpenia veľkého množstva prístrojov, by bolo ťažké zvládnuť. Takto vieme byť pripravení pomôcť našim pacientom,“ povedala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková.

Darovať pľúcne ventilátory nebolo také jednoduché. Samotná preprava si vyžadovala zdĺhavé úkony. Nemocnica sa však dočkala. „Dostať zariadenia na Slovensko nebolo jednoduché, preto veľká vďaka patrí aj dodávateľskej spoločnosti. Tieto zariadenia dopĺňajú už vybavenie, ktoré sme pre nemocnicu zakúpili v minulosti. Vďaka tomu sa jej vybavenie dostalo na vyššiu úroveň,“ povedal Oszkár Világi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s. o prístrojoch, ktoré pomáhajú pacientom dýchať a využívajú sa aj pri ochorení COVID-19.

Foto: PMI darovala prístroje nemocniciam. Foto: besmarthead.com

Nečinná neostala ani spoločnosť Philip Morris Slovakia , ktorá si zobrala do hľadáčika pneumologické oddelenia Univerzitnej nemocnice v Bratislave a Košiciach.

Zdravotnícke zariadenia vďaka tomu disponujú 19-timi život zachraňujúcimi pľúcnymi ventilátormi v celkovej hodnote viac ako 300-tisíc eur. „Veríme, že technické zabezpečenie nemocníc a zdravotníckych zariadení zohráva kľúčovú úlohu,“ dodalo vedenie spoločnosti.

Bojovali za krásu, teraz oveľa viac za zdravie

Do boja proti koronavírusu sa pustil i Oriflame Slovakia a jeho zákazníčky, konkrétne projektom Farebné nemocnice - vďaka ktorému ochraňuje nemocničné oddelenie Národného ústavu detských chorôb tisíc ochranných štítov.

Tamojší projekt fungoval aj pred koronavírusom. Firma dokázala projektom rekonštruovať priestory detských oddelení alebo ambulancií v nemocniciach naprieč Slovenskom. Po vypuknutí pandémie sa vyzbierané financie nasmerovali na detské nemocničné oddelenie na Kramároch.

„Vážime si podporu, ktorú dostávame, najmä v týchto časoch. Ochranné pomôcky sú ten najcennejší artikel, pretože naši zdravotníci musia byť v práci. Našou prioritou je vytvoriť bezpečné pracovné prostredie, aby sme vedeli poskytovať plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň by sme chceli vyzvať všetkých ľudí, aby nariadenia brali vážne a aby naozaj, čo najmenej vychádzali do kolektívu. Len tak spoločne vieme zvíťaziť nad vírusom, ktorý nám všetkých zasiahol do životov,“ povedal generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb doc. MUDr. Ladislav Kužela CSc.

ilustračná. Foto: TASR/AP

Oriflame získava finančné prostriedky z výťažku z registračného poplatku pri prvom nákupe na www.oriflame.sk alebo cez Oriflame poradcov a poradkyne a ďalšie finančné prostriedky na pomoc do nemocnice získava aj pri opakovanom nákupe na oriflame.sk a napokon aj štyrikrát ročne nákupom konkrétnych produktov z ponuky Oriflame.

„Vďaka takto vyzbieraným peniazom sme schopní investovať 8 000 eur na nákup tisícky ochranných štítov pre nielen zdravotnícky personál, ale aj pre hospitalizované či všeobecne liečené deti. I keď deti nie sú v prípade koronavírusu považované za rizikovú skupinu, nájdu sa medzi nimi ohrození pacienti, sú nimi napríklad detičky liečené na astmu, chronickí pacienti, onkologickí pacienti,“ informovala firma dodávajúca švédsku kozmetiku.

Firma Oriflame darovala ochranné štítov nemocniciam. Foto: besmarthead.com

Podpora zamestnancov, škôl aj podnikateľov

Firma Dell Technologies počas pandémie myslela v čase prepuknutia na svojich zamestnancov. V tomto období bol nedostatok rúšok, preto iniciovala online workshop, v ktorom sa zamestnanci oboznámili so šitím rúšok z materiálov, ktoré doma všetci nájdeme.

IBM si zase do hľadáčika zobrala školy a podporuje online formu vzdelania. Firma sa spojila s Ciscom a poskytla jednotlivým školám návody a potrebné materiály na zavedenie systému. „Okrem vysvetlenia celého procesu zriadenia a fungovania Cisco Webex meetingov, IBM dobrovoľníci ponúkli učiteľom aj niekoľko trikov a tipov, ako viesť online vyučovanie. Inštruktáž prebieha v slovenskom jazyku, aby bola zrozumiteľná pre každého.“ Pre komplexnejšie vysvetlenie nástroja Webex na výučbu, CISCO pripravilo pravidelné Webináre.

Učitelia môžu bezplatne využiť individuálny účet po dobu 3 mesiacov. Projekt je dostupný počas pandémie aj pre školy, a to po dobu šiestich mesiacov. „Vďaka tejto službe garantujeme školám bezplatný prístup k aplikácií až do konca školského roka 2019/2020,“ informovala firma.

O2 zabojoval v čase koronavírusu digitálnou školou. Foto: besmarthead.com

Férová nadácia O2 sa tiež postavila koronavírusu čelom. Známy operátor vytvoril digitálnu školu, na ktorú vyčlenil 50 000 eur. Modrý operátor myslel aj na to, aby sa vzdelanie dostalo čo najširšej skupine obyvateľstva.



„Teraz, keď boli školy nútené zatvoriť svoje dvere a výučba sa zo dňa na deň presunula do našich domovov, chceme sa vo Férovej nadácii rýchlo prispôsobiť vzniknutej situácii a ponúknuť riešenia tam, kde je to najviac potrebné. Všetkých nás táto situácia zastihla nepripravených, systém výučby nevynímajúc. Rozhodli sme sa podporiť sumou 50 000 EUR také online platformy, iniciatívy či projekty, ktoré otázku digitálneho vzdelávania na diaľku riešia koncepčne a systematicky. Predovšetkým podporíme tie riešenia, ktoré budú celoslovensky aplikovateľné a poslúžia tým čo najširšej skupine,“ hovorí Tereza Molnár, šéfka komunikácie O2 Slovakia zodpovedná za Férovú nadáciu.

COVID-19 zasiahol azda každého malého alebo väčšieho podnikateľa na Slovensku, preto sa ich firma Accace rozhodla odbremeniť. Poskytla online bezplatnú formu vzdelávania pre podnikateľov o legislatívnych opatreniach spojených s koronavírusom. Pomoc vo forme webinárov využilo takmer 1500 hostí v rámci jedného mesiaca.

Firma sleduje stále trendy a uľahčuje tak podnikateľom preklenúť koronakrízu, čo najefektívnejšie. „Naši Accace odborníci z oblasti pracovného práva, daní, účtovníctva a miezd sledujú denne všetky relevantné zmeny a informujú o schválených, ale aj plánovaných zmenách na pravidelnej báze prostredníctvom užitočných newslettrov a bezplatných webinárov,“ informuje o tom firma.

Na každom webinári majú účastníci priestor na otázky a otázky, ktoré sa nestihnú prebrať live, zodpovedáme bezplatne aj po skončení webináru. Viac informácií nájdete priamo na stránke spoločnosti Accace.