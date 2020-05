„Vydržíte sa na takúto ženu pozerať do konca života?“ Odpoveď jej priateľa však zrazila všetkých na kolená

Ľubomíra Somodiová

Mladá žena, je dôkazom toho, že so silným odhodlaním sa dajú prekonať všetky životné prekážky, keď po vašom boku stojí milujúci partner.

Turia a Michael. — Foto: Instagram/turiapitt

KIMBERLEY 11. mája - Keď mala 24 rokov, jej život sa prevrátil naruby. Mladá krásna bežkyňa Turia Pitt netušila, že 100-kilometrový ultramaratón v západnej časti Austrálie ju poznačí na celý zvyšok života. Počas behu natrafila na nekontrolovateľný požiar.

Myslela si, že neprežije

V žeravom pekle pobiehala štyri hodiny, ohnivý kruh sa čoraz viac uzatváral. Bola v pasci. Navyše, horiaca tráva sa šírila tak rýchlo, že nebolo kam ujsť. Pud sebazáchovy prinútil mladú ženu skočiť do plameňov a hľadať cestu von. „Uviazla som v odľahlej púšti, bola som sotva nažive a nečakala som, že prežijem,“ spomína na svojom blogu.

Turia prežila, hoci na 65 % tela utrpela popáleniny. „Stratila som 7 prstov, strávila som viac ako 6 mesiacov v nemocniciach, podstúpila som vyše 200 operácií a zotavovala som sa dva roky,“ opisuje.



Opora v partnerovi

Napriek neľahkému životnému údelu prekonala všetky prekážky a má plnohodnotný život. Veľkou oporou je jej partner Michael.

Pre magazín Friday Turia spomínala: „Dvaja fyzioterapeuti so mnou cvičili, skúšali sme prvé kroky. Michael sa vtedy tešil a tlieskal mi, akoby som dokončila triatlon. Bol mi obrovskou oporou. Celý čas som myslela iba na neho.“



Nepríjemná otázka

Michael musel čeliť aj nepríjemným otázkam. Jeden z novinárov sa ho opýtal veľmi necitlivú otázku: „To sa vydržíte pozerať na túto ženu do konca života? Nenapadlo vám od nej odísť a nájsť si inú?“ Michael mu však adresoval veľmi pokojnú a hlbokú odpoveď. „Zasnúbil som sa s jej dušou a charakterom, stále bude ženou môjho života.“

Michael pri svojej láske stál po celý čas. Vzdal sa práce, aby sa mohol o Turiu postarať. Naučil sa meniť obväzy, kŕmiť ju. „Vedel presne, kedy si mám vziať, ktorú tabletku. Michael mi nikdy nedal pocítiť, že by na mňa zanevrel pre to, ako vyzerám. Bol aj predtým zamilovaný do mojej osobnosti a to je niečo, čo nám zostalo stále,“ spomína odvážna žena.

Inšpiratívna žena

Dnes, takmer 10 rokov od nešťastnej udalosti je 32-ročná Turia šťastnou mamu a vyhľadávanou rečníčkou, ktorá inšpiruje masy ľudí. Je aj autorkou niekoľkých kníh, venuje sa charite a nezanevrela ani na maratóny.

Požiare v Austrálii Požiare, ktoré nedávno zasiahli Austráliu, sa dotkli aj inšpiratívnej ženy. Turia priznala, že sa jej zmocnil strach, keď v regióne, v ktorom býva, vyčíňali hrozivé plamene. Napriek tomu našla dosť síl na to, aby spolu s priateľkou Grace pomohli ľuďom v núdzi. Na Instagrame založili iniciatívu @spendwiththem, ktorá spojila podniky postihnuté požiarmi so spotrebiteľmi a pomohla im prežiť neľahké časy.

Najdôležitejšie však je, že je veľkým majákom nádeje pre ľudí, ktorí si prešli podobnou skúsenosťou ako ona.

