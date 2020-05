TASR

Dnes o 13:05 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Bayern trénoval opäť v Allianz Aréne, Alaba: Všetci sme sa na to tešili

Futbalisti Bayernu Mníchov sa po dvoch mesiacoch opäť vrátili do domácej Allianz Arény.

Na snímke fanúšikovia Bayernu Mníchov — Foto: TASR/AP

Mníchov 11. mája (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov sa po dvoch mesiacoch opäť vrátili do domácej Allianz Arény. „Bolo skvelé byť opäť na ihrisku s celým tímom. Všetci sa na to tešili, bolo to cítiť na tréningu,“ povedal po tréningu pred víkendovým návratom bundesligy obranca David Alaba.

Bayern sa vrátil k spoločnej príprave koncom uplynulého týždňa a rovnako ako ďalšie tímy ligy je teraz v povinnej karanténe. Všetci hráči a členovia realizačného tímu bývajú v tréningovom centre. Záverečných deväť kôl ligy dohrajú bez divákov.

Bayern má na čele tabuľky štvorbodový náskok pred druhou Borussiou Dortmund, v nedeľu nastúpi na ihrisku Unionu Berlín. Informovala agentúra dpa.