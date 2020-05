Michaela Mäsiarová

Dnes o 17:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Po svete sa na chodníkoch objavujú kriedové nápisy. Čo znamenajú a čo nás majú naučiť?

Projekt „Viac ako len burina“, ruka v ruke s porušovaním zákona, nás zoznamuje s každou, aj tou najmenšou rastlinkou v okolí.

— Foto: Twitter/Elizabeth Archer

VEĽKÁ BRITÁNIA/FRANCÚZSKO 11. mája - Pre nás je to len burina pri chodníku. Pre vášnivých botanikov je však každá táto „burinka“, čosi ako latinská dáma v zelenom. Aj preto prichádza v týchto dňoch v uliciach Veľkej Británie a Francúzska k menšej rebélii botanikov, ktorí kriedovaním chodníkov porušujú zákon. Dobrý úmysel je však nepopierateľný. Tamojší prírodní nadšenci totiž k divoko rastúcim rastlinám a kvetom v okolí kriedami dopisujú ich latinské názvy, či rôzne iné mená.

„Povstanie botanikov“ nás má naučiť vážiť si prírodu

Iniciatíva prichádza pôvodne z Francúzska, dnes však už projekt „Viac ako len burina“ začína zapĺňať aj londýnske chodníky. Dopisovanie mien kvetov a rastlín na chodníky v mestských štvrtiach si za krátky čas získalo výraznú pozornosť sociálnych médii, v rámci ktorých hovoríme v tomto momente o viac ako stotisíc fanúšikoch. Na jendom z videí sa dokonca k iniciatíve hrdo hlási jeden z najvýznamnejších francúzskych botanikov pracujúcich pre prírodovedné múzeum Toulouse, Boris Presseq: „Chcel som zvýšiť povedomie o prítomnosti a znalostiach týchto divých rastlín na chodníkoch. Ľudia, ktorí nikdy nemali čas pozorovať tieto rastliny, mi teraz hovoria, že sa ich názor zmenil. Niekoľko škôl ma od rozbehnutia tejto iniciatívy dokonca kontaktovalo s ponukou spolupracovať so študentmi na tému príroda v meste,“ povedal Presseq pre britský denník The Guardian.

Porušili zákon, o ktorého existencii nevedeli

Vo Veľkej Británii je totiž nezákonné kresliť či písať kriedou na chodníky bez patričného povolenia a to už z akéhokoľvek dôvodu. Doposiaľ sa však zdá, že nikomu v Londýne, Cambridge alebo Hackney, kriedové grafity na chodníkoch nevadia a tešia sa svojej popularite, najmä zdieľaním na sociálnych sieťach.

„Každý kvet sa počíta. Ak zmeníme svoje vnímanie a uvidíme napríklad kvet púpavy pre to, na čo v tej prírode vlastne je, (na opelenie – pozn. redakcie), bude to záchranným lanom pre naše včely a teda pre celú planétu. Mali by sme sa naučiť milovať ich viac,“ uviedol hovorca britského Plantlife, Trevor Dines.

Všímajte si kvety, stromy, listy a nebo... prospeje to aj duševnému zdraviu

Podľa Dinesa, aby človek videl a identifikoval rastlinu, je dôležité, aby si vybudoval povedomie a vedel život rastlín v meste doceniť. Ľudia, ktorí nerozumejú názvu alebo funkcii konkrétnej rastliny v ekosystéme, majú menšiu pravdepodobnosť, že sa o ne budú zaujímať. To je akoby sledovali športový zápas bez toho, aby vedeli, kto s kým hrá, prípadne mená a funkcie hráčov. „Toto „kriedovanie“ poskytuje rýchle spojenie s prírodou, pretože tieto slová majú schopnosť povzbudiť k tomu, aby ste sa pozreli hore a všimli si strom nad vami, listy, kôru, hmyz, nebo. A to ocení aj naše duševné zdravie,“ dodáva Dinesa.