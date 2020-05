Ľubomíra Somodiová

Dnes o 12:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Lov veľrýb na Islande stopla korona. Už druhý rok po sebe nepadne lovcom za obeť ani jedna z nich

Problémy s predajom a prísnejšie podmienky donútili poslednú spoločnosť, ktorá sa na Islande živí lovom veľrýb, stopnúť svoje aktivity.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

REYKJAVÍK 11. mája - Hoci Island vydal na začiatku roku 2019 povolenie na lov veľrýb, obyvatelia tejto krajiny minulý rok nezabili ani jednu, uvádza portál The Conversation.

Všetko nasvedčuje tomu, že aj v roku 2020 nezahynie pod rukami lovcov žiadna veľryba. Z veľkej časti sa na tom podieľa pandémia koronavírusu, ktorá nepraje spoločnostiam loviacim vzácne morské cicavce.

Zákaz lovu veľrýb Väčšina štátov podporuje zákaz lovu veľrýb, ktorý ešte v roku 1986 presadila Medzinárodná veľrybárska komisia. Napriek zákazom však ľudia veľryby naďalej zabíjajú. Stovky a možno tisícky týchto nádherných tvorov navyše umierajú po zrážkach s loďami, po zamotaní sa do rybárskych sieti, alebo po tom, čo sú vyplavené na breh, zrejme zmätené hlasnými zvukmi.

Ilustračná foto. Foto: Pixabay/272447

Vysoké náklady

Posledná stále aktívna islandská veľrybárska spoločnosť chce v lete pozastaviť lov a dokonca sa z podnikania plánuje úplne stiahnuť. Informovali o tom islandské média a agentúra AFP. „Už to nestojí za to,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Bergmann Jonsson.

Podľa nových požiadaviek, ktoré si vypýtala pandémia koronavírusu, sa zóna zákazu rybolovu rozšírila, a tak by lovci museli vyplávať ďalej na otvorené more, čo by bolo podľa Johnssona príliš drahé.

Druhá islandská veľrybárska spoločnosť Hvalur má na zastavenie lovu iný dôvod. Na japonskom trhu, kde mäso predávala, platia prísnejšie hygienické normy pre dovoz zo zahraničia.

Zdroj: Der Spiegel