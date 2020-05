Michaela Mäsiarová

Dnes o 20:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ako vrátiť deti do škôl? Škóti ako prví uvažujú nad výučbou v prírode

Tejto možnosti je sčasti naklonená už aj ministerka pre deti a mládež, Maree Todd. Škóti hľadajú ideálne spôsoby, ako presunúť výučbu zo školských lavíc do prírody.

Ilustračná snímka — Foto: Pixabay.com

ŠKÓTSKO 11. mája - Vzdelávanie v prírode je aktuálne jeden z modelov, ktorý by v blízkej dobe mohol byť riešením problému sociálneho odstupu a iných opatrení, súvisiacich s ustupujúcou pandémiou nového koronavírusu. S návrhom prichádzajú odborníci v čase, keď škótska premiérka Nicola Sturgeon varuje pred možnosťou, že by sa škótske školy mohli dočkať otvorenia až v auguste. Faktom však zostáva, že práve vonkajšia výučba môže účinne optimalizovať fyzické dištancovanie.

Pobyt vonku môže vyriešiť problémy s potrebnými nariadeniami

Škótska ministerka pre deti a mládež Maree Todd je tejto verzii sčasti naklonená tiež: „V Škótsku skutočne rastie počet vonkajších zariadení pre deti. Tento model by mohol mať mnoho výhod pre udržanie bezpečného fyzického odstupu a minimalizovať tak riziko prenosu nákazy v čase prechodu z izolácie späť do normáleho režimu. Zatiaľ čo špecializované vonkajšie škôlky sú dobre prispôsobené potrebám detí, ktoré trávia celý deň vonku, iné zariadenia momentálne zvažujú, ako svoje možnosti prispôsobiť tak, aby sa omnoho viac času trávilo v záhradách alebo detských ihriskách,“ uviedla Toddová pre The Guardian.

Pripomíname, že pobyt v prírode je momentálne súčasťou platného škótskeho učebného plánu a ambície sú túto formu výučby rozširovať. Navyše tým škótska vláda splní ďalší zo svojich záväzkov, finančne zdvojnásobiť staroslivosť o deti.

Na plusoch, ale aj na posúdení všetkých rizík vonkajšej výučby aktuálne pracuje niekoľko odborníkov a veria, že už čoskoro predstavia vláde presný a účinný model návratu do škôl.