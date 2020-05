TASR

Dnes o 09:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Letné školy budú pre deti dobrovoľné. Toto by malo byť ich náplňou

V prípade, že budú v letných mesiacoch otvorené letné školy, zameriavať sa budú na výchovu žiakov a čiastočne budú o vzdelávaní.

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 11. mája (TASR) – V prípade, že budú v letných mesiacoch otvorené letné školy, zameriavať sa budú na výchovu žiakov a čiastočne budú o vzdelávaní. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) v rozhovore pre TASR uviedol, že budú dobrovoľné zo strany škôl a zriaďovateľov, ale aj zo strany rodičov a detí.

Minister potvrdil, že keď sa povie letná škola, tak to neznamená, že všetky školy budú v lete otvorené. „Chceme ich ponúknuť pre rodičov a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo pre tých, ktorí pociťujú, že v týchto mesiacoch nemali plnohodnotné vzdelávanie a mohla by nejakým spôsobom nastať nerovnosť kvality vzdelávania,“ vysvetlil Gröhling.

Nejde o to, aby žiaci sedeli v laviciach

Letná škola ako taká podľa šéfa rezortu školstva fungovala každé letné prázdniny. Princíp letných škôl podľa ministra nespočíva v tom, že žiaci budú sedieť v školských laviciach.

„Sme si vedomí, že školy nie sú na to vybavené, aby v nich v júli a v auguste akýmkoľvek spôsobom prebiehalo vyučovanie alebo stretávanie sa, či už je to po stránke klimatizácie, vybavenia alebo personálneho zabezpečenia,“ poznamenal minister.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) začiatkom mája pripustil, že deti by mohli mať počas letných prázdnin možnosť aspoň mesiac chodiť do škôl a dobehnúť zameškané učivo. Vysvetlil, že ak to umožní situácia a čísla budú naďalej priaznivé, bolo by to v prospech detí.

Na sociálnej sieti vysvetlil, že desiatky tisíc detí nemajú doma internet, tablet či počítač a keď sa im skončia „prázdniny“ a následne aj skutočné letné prázdniny, budú v nevýhode voči svojim rovesníkom.

Školy a školské zariadenia sú z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou.