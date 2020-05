TASR

České aerolínie od 18. mája obnovujú prevádzku. Začínajú lietať do prvých miest

Na snímke letuška a cestujúci v lietadle Českých aerolínii na Letisku Košice. — Foto: TASR/František Iván

Praha 10. mája (TASR) - České aerolínie (ČSA) začnú od 18. mája obnovovať prevádzku. Stane sa tak zhruba šesť týždňov od zastavenia letov v dôsledku pandémie nového koronavírusu.

Ako uviedla v sobotu (9. 5.) agentúra Reuters, k prvým letom budú patriť lety do Amsterdamu, Frankfurtu nad Mohanom, Paríža a Štokholmu. Od 24. mája bude nasledovať otvorenie linky do Kyjeva a na ďalší deň začnú aerolínie lietať do Odesy a Bukurešti.

So spúšťaním prevádzky zavádza spoločnosť aj viaceré opatrenia

S postupným spúšťaním prevádzky spoločnosť zavádza aj opatrenia, ktoré by mali riziko prenosu choroby COVID-19 minimalizovať. Súčasťou opatrení budú pre cestujúcich povinné ochranné rúška počas celého letu a sociálne dištancovanie a pred a po každom lete sa bude interiér lietadla dezinfikovať.