Poľsko: Duda podpísal zákon o hlasovaní poštou v prezidentských voľbách

Na snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron (vľavo) a poľský prezident Andrzej Duda počas vojenskej prehliadky pred prezidentským palácom vo Varšave 3. februára 2020. — Foto: TASR/AP

Varšava 8. mája (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda podpísal zákon, ktorý stanovuje hlasovanie poštou za jediný možný spôsob účasti na prezidentských voľbách. Opatrenie súvisí so súčasnou pandémiou koronavírusu, informovala v piatok agentúra DPA.

Poľské prezidentské voľby sa mali pôvodne konať v nedeľu 10. mája, čo bol termín stanovený ešte pred vypuknutím pandémie. Šéf vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski však v stredu oznámil, že sa voľby presunú na neskorší termín.

Kontroverzný, narýchlo pripravený návrh zákona, ktorý podpísal prezident Duda, schválila vo štvrtok dolná komora poľského parlamentu (Sejm). Podľa kritikov z radov opozície zavedenie výlučného korešpondenčného hlasovania v prezidentských voľbách ohrozuje dôveryhodnosť celého volebného procesu.

Ku kritikom sa čiastočne pridal aj Kaczynského koaličný partner Jaroslaw Gowin, ktorý zákon podporil len pod podmienkou, že dôjde k odkladu volieb. Kaczynski napokon súhlasil s tým, že nový dátum hlasovania bude ohlásený v čo možno najskoršom termíne.

Kedy by sa voľby mohli konať, zatiaľ nie je jasné. Jeden predstaviteľ PiS však navrhol, že by to mohlo byť 12. júla.

Podľa opozície by účasť na voľbách v čase pandémie predstavovala riziko pre zdravie občanov. Korešpondenčné hlasovanie by podľa nej zase nezaručilo tajnosť a nestrannosť volebného procesu.

Vládna strana PiS dlho trvala na uskutočnení volieb v pôvodnom termíne, keďže by znamenali takmer isté znovuzvolenie ňou podporovaného prezidenta Dudu, ktorý je aktuálne jasným favoritom. Jeho päťročné funkčné obdobie sa skončí 6. augusta.