Dnes o 11:01 NBA: O sezóne sa rozhodne až v júni, bez divákov možno aj v ročníku 2020/21

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Los Angeles 9. mája (TASR) - Zámorská basketbalová NBA rozhodne o osude prerušenej sezóny až v júni, po piatkovej telefonickej konferencii s hráčmi o tom informoval komisár súťaže Adam Silver. Hrať bez divákov by sa mohlo aj v ročníku 2020/21.

Profiligu prerušili 12. marca po tom, ako mal Rudy Gobert z Utahu Jazz pozitívny test na koronavírus. Ak by ju v júni znovu obnovili, podľa Silvera by sa hrali zápasy len na jednom či dvoch miestach a bez divákov. Momentálne sa najviac uvažuje o Las Vegas a Orlande. Portál The Athletic uviedol, že za zatvorenými dverami by sa mohlo hrať aj v celej nasledujúcej sezóne.

„Nemá zmysel zvyšovať riziko a lietať z mesta do mesta, ak tam aj tak nemôžu prísť diváci. Veríme, že je bezpečnejšie hrať len na jednom či dvoch miestach,“ povedal Silver podľa stanice ESPN.

Všetci majitelia klubov súhlasia s tým, že by sa mala sezóna dohrať. Pred jej reštartom by mali mať hráči aspoň tri týždne na tréning. Hráčska asociácia NBPA je však skeptická ohľadom dokončenia ročníka v kompletnej izolácii. Silver k obavám odvetil, že „hráči nebudú musieť dva mesiace iba sedieť v hotelových izbách na jednom mieste“. Ďalší problém je podľa NBPA dlhodobé odlúčenie od rodín. Informovala agentúra SID.

V piatok otvorili svoje tréningové zariadenia kluby Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets a Portland Trail Blazers. Vstúpiť do nich však môže len obmedzený počet hráčov a za prísnych hygienických opatrení. „Je skvelé byť späť,“ napísal k fotke z tréningového centra Clevelandu turecký krídelník Cedi Osman. K trojici by sa malo v pondelok pripojiť aj Sacramento a v priebehu budúceho týždňa asi aj ďalších desať klubov.