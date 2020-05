TASR

Dnes o 10:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Predseda NR SR: Pamiatka víťazstva musí byť pre nás príkladom do budúcnosti

Poukázal na to, že súčasnosť je výnimočnou dobou, pretože už 75 rokov Slováci nepoznajú hrôzy vojny.

Tichým kladením vencov na Slavíne si pripomenuli najvyšší ústavní činitelia 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny a Deň víťazstva nad fašizmom. Na snímke predseda Národnej rady SR Boris Kollár. Bratislava, 8. mája 2020. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 8. mája (TASR) - Pamiatka spoločného boja a víťazstva nad nacizmom musí byť pre spoločnosť príkladom do budúcnosti, na ktorý nemožno zabudnúť. Pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny to v príhovore počas galaprogramu v RTVS povedal predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Poukázal na to, že súčasnosť je výnimočnou dobou, pretože už 75 rokov Slováci nepoznajú hrôzy vojny.

„Poučení z histórie to však nemôžeme brať ako samozrejmosť. V týchto dňoch v dôsledku súčasnej krízy nás čakajú ťažké časy, ktoré môžu priniesť aj výrazný prepad životnej úrovne. Preto vynakladáme všetko úsilie, aby sme ju prekonali čo možno najrýchlejšie a s najmenším dosahom na našich občanov,“ uviedol predseda parlamentu s apelom, aby sa spoločnosť nepustila cestou hľadania jednoduchých riešení a nenávisti.

Práve to malo podľa Kollára za následok vypuknutie najväčšieho vojnového konfliktu všetkých čias. Boje v šesťročnom konflikte zasiahli územie 40 štátov a vyžiadali si viac ako 70 miliónov ľudských obetí. „Práve z úcty a vďaky k našim hrdinom, ktorí obetovali svoje životy za záchranu našich hodnôt a našej civilizácie, musíme spoločnými silami presadzovať sociálne spravodlivú, demokratickú a slobodnú spoločnosť,“ vyzval Kollár.

Spomenul aj obete v Ostrom Grúni, Kľaku, Kremničke, Osvienčime, Treblinke či Mauthausene. „V dnešný deň, ale aj ostatné dni si treba pripomínať hrdinstvo osloboditeľov, ktorí bojovali a obetovali to najcennejšie, čo mali - svoje životy, aby zbavili Európu od nacizmu a vyhrali boj nad hnedou pliagou 20. storočia. Obete týchto hrdinov nemožno ničím nahradiť,“ komentoval Kollár.

Predseda parlamentu poukázal aj na viac ako 63.000 vojakov Červenej armády, ktorí položili svoj život v bojoch na území Slovenska. „Dôležitú úlohu zohrávala taktiež rumunská armáda, ktorá obetovala viac ako 10.000 vojakov a Prvý česko-slovenský armádny zbor,“ povedal. Poďakoval aj spojeneckým krajinám, ktorých pomoc a vojenská podpora prispeli k spoločnému víťazstvu.