O účasti rumunskej armády na oslobodzovaní Slovenska vie verejnosť len málo. V čase socializmu bola v tieni sovietskej armády

Pred 75 rokmi zohrala významnú úlohu pri oslobodzovaní bývalého Československa aj Rumunská kráľovská armáda.

Na kombosnímke kladenie vencov pri pamätníku vojakom osloboditeľskej sovietskej a rumunskej armády na Námestí Slovenského národného povstania.

Počas oslobodzovacích bojov mala po sovietskej Červenej armáde druhý najväčší počet padlých, nezvestných a ranených vojakov. Pre TASR to uviedol zástupca riaditeľa Vojenského historického ústavu (VHÚ) Peter Šumichrast.

Ich zásluhy sú pripomínané len sporadicky

Po februári 1948 boli ich zásluhy podľa jeho slov pripomínané len sporadicky, a to z aj dôvodu presadzovania idey jedinej osloboditeľky našej vlasti – sovietskej Červenej armády, ako aj veľmi komplikovanej rumunskej vojnovej minulosti.

Rumuni v rokoch 1941 – 1944 bojovali na strane nacistického Nemecka. Napríklad počas jesene 1941, predovšetkým v oblasti Odesy a na Kryme, bojovalo viac ako 700.000 rumunských vojakov. Spojencom sovietskej Červenej armády sa stali až v lete 1944, po úspešnom protinacistickom prevrate a zosadení vtedajšieho premiéra a conducătora (vodcu) Rumunska maršala Iona Victora Antonesca, priblížil ďalej pre TASR Šumichrast.

Bratislavsko-brnianska operácia

Obzvlášť významná bola ich účasť v Bratislavsko-brnianskej operácii (25. marca až 5. mája 1945), do ktorej sa zapojilo okrem 266.000 sovietskych vojakov aj 86.000 rumunských.

„Účasť Rumunov na oslobodzovaní Slovenska sa začala v 2. polovici decembra 1944 počas Budapeštianskej operácie v rámci vojsk sovietskeho 2. ukrajinského frontu. Prvým útvarom, ktorý sa prebojoval na územie Slovenska 18. decembra 1944 a vstúpil do obce Buzica, bol rumunský 90. peší pluk. V priestore medzi Lučencom a Levicami bola od 1. januára 1945 do 20. marca 1945 nasadená aj samostatná rumunská 1. dobrovoľnícka divízia "Tudor Vladimirescu“. Do Komárňanskej operácie sovietskych vojsk bol do bojov počas januára a februára 1945 nasadený aj rumunský samostatný tankový pluk, ktorý neskôr bojoval aj v Bratislavsko-brnianskej operácii," objasnil Šumichrast.

Významnými medzníkmi bolo dobytie Javoria. „Víťazstvo 1. armády v Javorí a preniknutie po rieku Hron bolo nesmieme dôležité a vydobyté nasadením 70.000 rumunských vojakov, z celkovými stratami cca 16.000 mužov. Prispelo k úplnému rozvráteniu nepriateľského frontu východne od Hrona. Od 25. marca 1945 sa všetky rumunské vojská nachádzajúce sa na území Slovenska zúčastňovali bojov v rámci Bratislavsko-brnianskej operácie,“ vysvetlil.

2. kráľovský tankový pluk

Ďalšou rumunskou jednotkou bol 2. kráľovský tankový pluk, ktorý sa podieľal na oslobodzovaní Galanty, Bratislavy a Devínskej Novej Vsi. V čase Pražskej operácie 7. mája 1945, jedna jeho rota postupovala od Mušova až do juhočeského Tábora, kam dorazila s poslednými dvoma bojaschopnými tankami. Tie sa v máji 1945 s vybranými rumunskými oddielmi zúčastnili slávnostnej vojenskej prehliadky v Prahe.

„Na oslobodzovaní Slovenska sa podieľalo cca 240.000 až 260.000 Rumunov, ktorí tvorili personál 16 divízií, leteckého zboru, brigády železničného vojska, tankového pluku, ako aj ďalších útvarov. Časť z nich podporovala bojovú činnosť z územia Maďarska." dodal Šumichrast.

Na Slovensku je pochovaných 10.435 vojakov rumunskej armády. Z toho je 10.384 pochovaných na Ústrednom vojenskom cintoríne rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene, 36 vojakov našlo miesto posledného odpočinku na cintoríne v Starej Turej a 15 v Trenčianskej Teplej.