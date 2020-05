TASR

Dnes o 09:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní Album Let It Be skupiny Beatles vyšiel pred 50 rokmi

Pred 50 rokmi, 8. mája 1970, vydali Beatles na etikete Apple dvanástu LP platňu s názvom Let It Be.

The Beatles — Foto: TASR/AP

Bratislava 7. mája (TASR) – Pred 50 rokmi, 8. mája 1970, vydali Beatles na etikete Apple dvanástu LP platňu s názvom Let It Be. Jej vydanie dalo bodku za spoločným účinkovaním tejto slávnej liverpoolskej štvorice. V tej dobe už spolu nekomunikovali a prispel k tomu aj Paul McCartney, ktorý necelý mesiac pred vydaním albumu ohlásil 10. apríla odchod zo skupiny.

Album ponúkol 12 piesní, boli nimi Two of Us, Dig a Pony, Across the Universe, I Me Mine, Dig It, Let It Be, Maggie Mae, I"ve Got a Feeling, One After 909, The Long and Winding Road, For You Blue a Get Back.

Beatles začali album nahrávať v januári 1969, teda ešte pred albumom Abbey Road. V apríli však nahrávanie prerušili, vyšiel iba singel Get Back. V januári 1970 sa k albumu vrátili, posunul ich k tomu aj veľký úspech platne Abbey Road, ktorý vyšla v septembri 1969. Pod desať piesní sa podpísali John Lennon a Paul McCartney sólovo aj spoločne, dvoma skladbami prispel aj George Harrison.

Bez zvukových trikov

Táto platňa nemala pri nahrávaní žiadne zvukové triky či efekty, producentsky sa pod album podpísal Američan Phil Spector. LP Let It Be sa v rebríčku albumov udržala 59 týždňov, v reedícii vyšla v októbri 1987 a potom 9. septembra 2009, keď v reedícii vyšli všetky štúdiové albumy skupiny.

V marci 1987 nahrala cover verziu skladby Let it Be príležitostná formácia Ferry Aid. Singel so známym hitom skupiny Beatles nahralo viac ako 20 známych interpretov, medzi nimi Paul McCartney, Boy George, Keren Woodward, Nick Kamen, Mark Knopfler, Gary Moore, Kim Wilde, Nik Kershaw či Kate Bush.

Finančný výťažok dostali rodiny pozostalých po obetiach havárie trajektu Herald Of Free Enterprise 6. marca 1987 po vyplávaní z belgického prístavu Zeebrugge. Zahynulo 193 cestujúcich a členov posádky. Na čele hitparády pobudla táto verzia tri týždne.

Oficiálna diskografia najslávnejšej štvorice 20. storočia od roku 1962 do ich rozchodu v roku 1970 obsahuje 23 singlov, 13 EP platní a 12 štúdiových albumov. Podľa katalógu vydavateľstva EMI obsahujú tieto nosiče 211 skladieb, z nich je 187 vlastných a 24 prevzatých, prevzaté sú všetky od amerických interpretov. Prvým bol singel Love Me Do, vydaný 5. októbra 1962, poslednou práve LP platňa Let It Be.