Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní 18-ročný mladík pracuje v domove dôchodcov: Trik, ako seniorom vracia spomienky, vychvaľujú milióny ľudí

Mladík pracuje v domove sociálnych služieb iba mesiac. Svojím prístupom k seniorom si už stihol získať nie len srdcia seniorov, ale aj ľud po celom svete.

Rezidenti si na novú zábavku rýchlo zvykli. — Foto: SWNS

STOCKTON-ON-TEES 9. mája - Iba 18-ročný Aiden Middleton je akýmsi riaditeľom pozitívneho prístupu medzi jeho 19 zverencami v domove sociálnych služieb Wellburn House. Dokopy v domove býva 90 seniorov.

Nabitý pozitívnou energiou

Hlavným cieľom tínedžera je udržať starčekov a starenky šťastných a usmiatych a nikoho nevynechať. Hoci pracuje na 12-hodinové šichty, energia z neho doslova srší a starčekov sa rozhodol zabávať netradičným spôsobom.

Natáčanie videí

Natáča s nimi videá na sociálnu sieť TikTok. Prvé video, na ktorom tancuje s Willym a Ronom má už viac ako 1,3 milióna videní. Posledný šesťdesiatsekundový klip natočil s 94-ročnou Mary Jackson – tancovali na jazzovú skladbu.

Tento nápad skrsol v hlave manažérov, ktorí ho jedného rána počas raňajok požiadali, aby natáčal so seniormi videá.

Vytrhnutie z rutiny

„Nemusel som ich veľmi prosíkať, aby sa zapojili. Všetci sa chceli zúčastniť,“ tvrdí mladík pre Metro.

„Je to pre nich super zmena. Namiesto toho, aby sedeli v miestnosti, tancujú a užívajú si to,“ hovorí natešene. Navyše podľa jeho slov mnohí dôchodcovia v mladosti radi tancovali.

Vrátili sa aj spomienky

„Jedna z dám povedala, že sme jej vrátili spomienky na ňu a jej zosnulého manžela, s ktorým sa stretli pri tancovaní,“ spomína Aiden.

„Začala plakať a hovoriť, koľko spomienok som v nej vyvolal. Nikdy na to nezabudnem. Vtisli sa mi sa mi do očí slzy. Nie som príliš emocionálny, nestáva sa mi to často. Posadil som ju a doniesol som jej čaj,“ dodal.

Svoju prácu má rád

Aiden hovorí, že mnohí dôchodcovia vďaka spoločným videám doslova vyliezli zo svojej ulity a otvorili sa.

Nie je si istý, čo je jeho tajomstvo, no myslí si, že to súvisí s pokojom, ktorý vyžaruje. „Cítia sa so mnou príjemne. Môžu so mnou hovoriť o čomkoľvek, takisto sa ma môžu čokoľvek opýtať,“ myslí si mladík a dodáva, že svoju prácu má naozaj veľmi rád.