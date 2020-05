TASR

Cestovky by mohli navrhnúť odloženie zájazdu až do konca augusta 2021

Cestovné kancelárie by mohli navrhnúť klientom odloženie zájazdu až do konca augusta 2021.

Ján Oravec — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 7. mája (TASR) – Cestovné kancelárie by mohli navrhnúť klientom odloženie zájazdu až do konca augusta 2021. Ministerstvo hospodárstvo (MH) SR predložilo návrh legislatívneho znenia tohto opatrenia zúčastneným stranám.

Zároveň rezort definoval skupiny osôb, ktoré môžu požiadať o okamžité vyplatenie peňazí za zájazd. Oznámil to na štvrtkovom brífingu štátny tajomník MH SR Ján Oravec. „Ide o to, aby cestovná kancelária mala právo navrhnúť klientovi zmenu pôvodne dohodnutej zmluvy a zašle mu oznámenie o tejto zmene a klient má 14 dní na to, aby sa dohodol s cestovnou kanceláriou na zmenených parametroch zájazdu," priblížil Oravec.

Priklonili sa k českému riešeniu

Nemá to teda mať formu poukazov alebo voucherov, ale oznámenia o zmene zájazdu. Podľa Oravca je to však v podstate to isté. S týmto riešením podľa neho prišli po týždňoch rokovaní s ministerstvom dopravy a s predstaviteľmi cestovných kancelárií, spotrebiteľskými organizáciami a zástupcami poisťovní.

Zároveň sa priklonili aj k tzv. českému riešeniu, keďže v Českej republike pred časom prijali podobný zákon. MH definovalo skupiny, ktoré s dohodou nemusia súhlasiť a môžu požiadať rovno o vyplatenie peňazí, a to v závislosti od toho, ako sa im zmenila sociálna situácia v súvislosti s koronakrízou.

Koho sa to týka?

Malo by sa to týkať ľudí, ktorí sa po 13. marci tohto roka dostali na úrady práce, teda v súvislosti s koronakrízou prišli o zamestnanie. Zahŕňať to má aj podnikateľov, živnostníkov, ktorých prevádzky boli uzavreté alebo tým podstatne utrpeli a mohli čerpať peniaze z opatrení vlády. Týkať sa to má aj osamelých rodičov, ktorí čerpali tzv. karanténne OČR, a tehotných matiek. Tieto skupiny by mali mať právo na vrátenie peňazí do 14 dní.

Rezort myslel aj na situáciu, ak by cestovná kancelária medzitým skrachovala. „Poistenie proti insolventosti, ktoré dnes cestovné kancelárie majú uzavreté, sa vzťahuje aj na tú modifikovanú dohodu, ktorú oni uzatvoria," ozrejmil.

Jedna tretina cestoviek balansuje na pokraji krachu

Na základe analýzy ministerstvo zároveň zistilo, že približne jedna tretina cestoviek prakticky nemá žiadne prostriedky a balansuje na pokraji krachu. „Aj to nás trochu pomklo možno aj k tomu riešeniu, že ak by sme ešte nechali situáciu tak, aby sa to spontánne celé vyriešilo, tak potom by sme mohli dostať naozaj možno jednu tretinu, polovicu všetkých cestovných kancelárií na Slovensku do dominového efektu, keď by prišlo k veľkému počtu krachov,“ zdôraznil.

Jedna z možností, ktorú budú môcť cestovné kancelárie podľa Oravca použiť, ak by sa napriek tomu dostali do problémov, je zvýhodnená pôžička. „V tej chvíli by mali prísť komerčné banky práve s peniazmi, ktoré dostanú od vlády, a kde tie parametre pôžičiek sú nadefinované tak, že sú to pôžičky, ktoré by mali byť na štyri alebo päť rokov, mali by byť buď bez úroku, alebo s veľmi nízkym úrokom a s 12-mesačným odkladom splátky istiny,“ dodal.