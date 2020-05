TASR

Európsky futbal sa vracia. Nemecká Bundesliga pokračuje od 16. mája

Dve najvyššie nemecké futbalové súťaže reštartujú po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu v sobotu 16. mája.

Na snímke prázdne tribúny na štadióne v zápase nemeckej bundesligy medzi mužstvami Borussia Mönchengladbach a 1. FC Kolín v stredu 11. marca 2020. — Foto: TASR/AP

Berlín 7. mája (TASR) - Dve najvyššie nemecké futbalové súťaže reštartujú po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu v sobotu 16. mája. Obnovenie prvej i druhej bundesligy dostalo zelenú po stredajšej videokonferencii nemeckej kancelárky Angely Merkelovej s premiérmi spolkových krajín.

Vo štvrtok vedenie Nemeckej futbalovej ligy (DFL) rozhodlo, že piatkové zápasy 15. mája sa konať nebudú. Informovala o tom agentúra SID. Súťaže sa budú hrať bez divákov. Najvyššiu nemeckú ligu prerušili pre šíriaci sa koronavírus 13. marca.

Do konca sezóny zostáva odohrať ešte deväť kôl. Na čele tabuľky je mníchovský Bayern, ktorý má po odohratí 25 zápasov pred druhou Borussiou Dortmund štvorbodový náskok. Súťaž by chceli dokončiť do 30. júna. Vedenie DFL a Nemeckého futbalového zväzu (DFB) vypracovalo detailný manuál, v ktorom je uvedené, za akých hygienických podmienok sa budú môcť zápasy uskutočniť.

Bundesligu rozbehnú v sobotu 16. mája piatimi zápasmi 26. kola od 15.30 SELČ, pozornosť bude pútať lokálne derby Borussia Dortmund - FC Schalke 04 Gelsenkirchen. Večer sa potom od 18.30 bude hrať duel Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach.

V nedeľu 17. mája budú na programe dva súboje a kolo dohrajú v pondelok večer (20.30) duelom Werder Brémy - Bayer Leverkusen. Záverečné kolá oboch súťaží by sa mali dohrať 27. a 28. júna.