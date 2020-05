TASR

Železnice sa vracajú do normálu. Od nedele pôjdu vlaky podľa riadneho rozpisu

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od nedele (10. 5.) po takmer dvoch mesiacoch čiastočne obnoví vnútroštátnu dopravu.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 7. mája (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od nedele (10. 5.) po takmer dvoch mesiacoch čiastočne obnoví vnútroštátnu dopravu. Urobí tak na základe rozhodnutia vlády.

Od tohto dátumu budú opäť podľa štandardného grafikonu vlakovej dopravy 2019/2020 premávať všetky vnútroštátne vlaky vypravované vo verejnom záujme. Pôjde teda o vnútroštátne spojenia s výnimkou vlakov kategórie InterCity (IC). Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Počet vypravených vlakov navýšia o takmer 400 denne

Po vyhlásení mimoriadnej situácie ZSSK vypravovala v priemere 1015 vlakov denne, teraz sa ich počet navýši na približne 1396. „Zároveň platí, že medzištátne vlakové spoje zo a do SR na všetkých hraničných priechodoch so všetkými susednými krajinami zostávajú pozastavené,“ ozrejmil Kováč.

Od 18. mája bude zároveň spustený predaj vnútroštátnych rezervácií, zavádza sa tiež povinná rezervácia miest v 1. vozňovej triede a povinná rezervácia v nočných vlakoch v úseku Trenčín – Poprad Tatry, Plešivec – Levice a v úseku Bratislava – Plešivec a povinná rezervácia bicyklov vo vlakoch diaľkovej dopravy.

Oproti platnému grafikonu budú dočasne platiť určité výnimky. Napríklad vlak s odchodom z Bratislavy o 21.53 h do Nových Zámkov bude premávať denne. Rýchlik, ktorý vyráža z Košíc o 13.45 h smerom do Bratislavy, bude vedený v nedele až do 17. mája.

Rovnako tak rýchlik, ktorý štartuje z Humenného o 14.06 h do Bratislavy. Zrušený bez náhrady bude zasa napríklad rýchlik s odchodom o 17.13 h zo Zvolena do Košíc.