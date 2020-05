Ľubomíra Somodiová

Včera o 20:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Nik netušil, kde sa tam vzala. Hojdačka s najkrajším výhľadom na Orave je dielom chlapcov, ktorým najprv krivdili

Tínedžeri Pali a Samuel sa snažia svoj čas tráviť zmysluplne. Nedávno postavili hojdačku s krásnym výhľadom v Tvrdošíne. Vôbec netušili, že sa miestnym tak zapáči, o to väčšiu z nej majú radosť.

Z hojdačky je úchvatný výhľad — Foto: Facebook/I.Z., Archív/J.Z.

TVRDOŠÍN 7. mája - Poznáte ten pocit, sadnete si na hojdačku a chcete byť stále vyššie a vyššie, takmer zažívate pocit bez-tiaže.

Nikto nevedel, kto ju zhotovil

Na nezvyčajnej hojdačke na kopci Uhlisko v Tvrdošíne to vraj platí dvojnásobne. Pre miestnych je novinkou, no každým dňom k nej chodí čoraz viac ľudí.

Nikto však netušil, kde sa vzala. Koncom apríla sa takpovediac z ničoho objavila na menej známom, ale obľúbenom kopci s nádherným výhľadom na okolitú krajinu.

Náplasť na dušu

„Keď som tam prišla, veľmi som sa tešila, že na mne dôvernom mieste sa môžem hojdať a pozerať na Choč či Oravskú priehradu, a že niekto má k tomu miestu pekný vzťah, podobne ako ja,“ hovorí Jana, ktorá je miestna a býva pod kopcom. Na kopec chodí na prechádzky alebo zabehať si so svojím psom Rambom. „Je to naozaj milý skutok. Miesto prešlo v poslednom čase výrubom a je to taká náplasť na dušu,“ dodala.

Hojdačka sa nachádza na kopci s názvom Uhlisko v Tvrdošíne. Je hneď na okraji lesa, asi 700 metrov nad rozhľadňou. — Foto: Archív/ J.Z.

Z kopca vidieť po ľavej strane dedinu Zábiedovo, Západné Tatry –Roháče, mesto Tvrdošín, Skalku a Javorový Vrch, Veľký Choč, Oravskú Maguru a krásny výhľad zakončuje Oravská priehrada a Babia hora. — Foto: Archív/ J.Z.

Pátracia akcia

Pátraciu akciu po „autorovi“ hojdačky začal Ivan Zaťko prostredníctvom sociálnej siete. „V stredu som si všimol dvoch chalanov, ktorí zlaňovali strom. Len taký náhodný. Na kraji lesa Nechápal som prečo,“ napísal. Teraz to už vie – upevňovali hojdačku. Podľa jeho slov je to najlepšia hojdačka na Orave. Chcel zistiť, kto sú chlapci, ktorým krivdil, aby sa im poďakoval.

Pátranie dopadlo úspešne. Hojdačku postavil 17-ročný Pali Betušťák a jeho kamarát 16-ročný Samuel Púčat. Ivan chlapcov odmenil drobnosťami, keďže ako hovorí, medailu nemá.

Pali má rád lyžovanie, beh a bedminton.Od 4 rokov sa venuje futbalu. Samko sa tie rád venuje športom ako napr.skialp, beh či bicyklovanie. Najčastejšie však hrá tenis. Foto: P.B. Archív.

Čas chceli využiť užitočne

Gymnazista Pali spolu so Samuelom, ktorý navštevuje Spojenú školu v Tvrdošíne sú dlhoroční kamaráti a susedia. „Chodievame spolu športovať, trávime čas v prírode a hľadáme cesty, ako tráviť čas užitočne. Takto nám jeden večer skrsol nápad o hojdačke a na druhý deň sme ho zrealizovali,“ začal s rozprávaním Pali.

Obaja bývajú pod kopcom Žiarec a na Uhlisko to majú pomerne blízko. „Hľadali sme miesto, ktoré budeme mať blízko, bude z neho pekný výhľad a samozrejme sme museli pozerať aj na praktickosť a tak sme museli nájsť miesto s pevnými a vysokými stromami,“ vysvetlil.

Hojdačku si ľudia obľúbili. Foto: Archív/S.P.

Strach z výšky nemali

Peši im cesta na kopec trvá približne 50 minút, bicyklom 30 a behom okolo 40. „Samozrejme, keď sme vynášali materiál, na štvorkolke nás vyviezla sestra, alebo ocino,“ netají sa gymnazista.

Chlapci vraj strach nemali, hoci hojdačka má ohromne dlhé laná, ktoré vyvesili do výšky 15 metrov. „Boli sme v takej eufórii, že na strach sme vôbec nemysleli. Čím viac sme tam liezli, tým menej sme sa báli,“ prezradil.

Aby sa uistili, že hojdačka bude bezpečná, na kmeň upevnili hrubšie reťaze a tie spojili s lanom, aby sa lano nespotrebovávalo. Dole je zas upevnená drevená doska hrubými šraubami.

Sú radi, že potešili aj druhých

Pali priznáva, že ho prekvapilo, ako rýchlo sa ľudia o hojdačke dozvedeli. „Samozrejme, že veľmi k tomu dopomohol status, ktorý uverejnil pán Zaťko, ktorý sa ďalej zdieľal a našlo sa veľa obdivovateľov, čo nás samozrejme veľmi prekvapilo,“ hovorí dodáva, preto veľmi radi, že sú veľmi radi, že sa to ľuďom páči.

„Svedčí o tom aj návštevnosť v posledných dňoch, ktorá je prekvapujúco vysoká. Ľudia sa na hojdačke fotia, zdieľajú a postujú fotky. „Dúfame, že to vydrží, čo najdlhšie a nenájde sa niekto, kto ju zničí,“ vyjadril svoje skromne želanie.