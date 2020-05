Lenka Miškolciová

Včera o 18:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Evelyn oslávi 30: Fanúšikovia jej gratulujú k úžasnej zmene a sama tvrdí, že je najlepšou verziou seba samej

Evelyn už čoskoro oslávi krásne životné jubileum. Po 30-tke mnohí začnú po prvý raz vážne rekapitulovať a zamýšľať sa nad svojím životom, kariérou a tým, čo dosiahli. Ako to vníma obľúbená slovenská komička?

Obľúbená slovenská komička sa nedávno na svojom Instagrame podelila s fotografiou, na ktorej vidno, že zdravému životnému štýlu sa venuje aj naďalej. Fanúšikovia jej gratulovali k výraznej zmene. — Foto: Instagram/Evelynjefresh

BRATISLAVA 8. mája - Momentálne nie je zamilovaná a tento rok v máji oslávi 30 rokov. Nevadí jej žiadne ročné obdobie a v každom si nájde niečo pekné. Leto má rada kvôli kúpaliskám a cestovaniu. Od Rumunska po Rio de Janeiro si vždy nájde niečo pekné a ľahko sa infiltruje k miestnym. Láka ju Južná Amerika a Gruzínsko. Mrzí ju, že ešte dokonale nespoznala Slovensko. Čo sa týka módy, trendy nesleduje, dáva prednosť tomu, čo sa jej páči a čo je pohodlné. V súčasnosti sa venuje najmä písaniu článkov a nahráva podcasty. Aj taká je známa komička, moderátorka, blogerka a vlogerka Eva „Evelyn“ Kramerová.

Ste súčasťou šoubiznisu, je váš život preto niečím zvláštny?

Všetci máme výnimočné životy. Ja ten svoj nepovažujem za extra výnimočný a niekedy sa cítim stratená. Záleží na tom, ako sa dívame na udalosti, ktoré sa nám dejú. Ak to nie je nič veľkolepé, prepadá ma pocit, že nič nemá zmysel. A potom si uvedomím, že sa môžem ďalej rúcať, alebo sa na to pozriem z inej perspektívy. Keď na mňa niekto neznámy niečo divné zakričí, môžem sa uraziť, alebo sa na tom zasmiať. Aj na obyčajné veci sa môžeme dívať ako na zábavu.

Akými ľuďmi sa najradšej obklopujete?

Samozrejme, že som najradšej, keď je pri mne rodina a priatelia. Ľudia, ktorých si púšťam do života, musia mať pre mňa hodnotu. Som rada, ak to platí obojstranne a ak sa navzájom motivujeme.

Ako zvládate aktuálnu situáciu, ktorú poznačila pandémia koronavírusu? Každého z nás to zasiahlo svojím spôsobom a v rôznych oblastiach...

Je to rôzne. Od absolútnej vyrovnanosti a prijatím, že je to tu, a musíme sa tomu prispôsobiť, až k druhej fáze, kedy bojujem s motiváciou. Buď sa z toho zosypeme, alebo tento čas efektívne využijeme. Upratujeme veci, ktoré sme ignorovali, keď sme mali veľa práce. Upratujeme aj ľudí, ktorých máme okolo seba, a zrazu lepšie vidno, kým sme sa obklopili. Sme nútení robiť selekciu aj toho, čo máme v hlave.

Evelyn „v skratke“ Najobľúbenejšia komička: Catherine Tate Kniha, ktorú som naposledy čítala: Zlaté teľa (Iľja Iľf a Jevgenij Petrov Skladba, ktorá ma vždy pozitívne naladí: Patrice Rushen – Haven't you heard Moja NAJ komédia: Strangers with Candy TOP romantický film: Cafe de flore Seriál, na ktorý nezabudnem: Sex v meste Moje denné rituály: veľa pohybu – denne aspoň prechádzka, masáž tváre, káva, IQOS a mentolka

V poslednom čase ste zmenili zásadne životný štýl... Bol to boj alebo to išlo ľahko?

Snažím sa vo všetkom nájsť niečo dobré, lebo verím, že vo všetkom sa určite nachádza aj nejaké percento dobra. Ja sama mám v rukách, či podľahnem negatívnej myšlienke a emócii, alebo sa s tým popasujem a budem hľadať pozitíva. Nie je to také ľahké, ako to znie. Naše telo funguje od prvého až po posledný výdych nonstop, a my ho bezhlavo zaťažujeme. Pohyb a lepšia strava - aj to sú cesty k lepšiemu ja.

Takže žijete zdravo? Ako ste na tom s prehreškami?

Nie som dokonalá, no snažím sa strážiť si stravu, aj keď na to treba dosť sebazaprenia. Od alkoholu mám teraz dlhodobý detox. Mojou slabosťou sú sladkosti a určite aj kávička a IQOS. Odkedy som ho objavila, cigaretu ani nechytím do ruky, už mi nechutí a smrdí mi to. Kamarátka mi ho odporučila, keď som účinkovala v Let´s Dance, spočiatku som váhala, no rýchlo som zistila, že je to fakt lepšia alternatíva. Mám rada mentol a som rada, že májový zákaz sa IQOS-u netýka.

Čo pre vás znamená slovo dokonalosť? Je to podľa vás niečo dosiahnuteľné?

Myslím si, že je taká lákavá hlavne preto, lebo ju nikto nikdy nedosiahol. Podľa mňa je dôležité uvedomiť si, kto som a že som najdokonalejšia, aká len môžem byť. Asi to nie je dokonalosť, ale moje najlepšie ja. Položme si otázku, aká môže byť najlepšia verzia našej osobnosti a snažme sa k nej priblížiť. Chcem byť hlavne spokojná so všetkým, čo robím, byť vyrovnanejšia a stabilnejšia než som. Nezameriavať sa iba na seba, nielen brať, ale i dávať.

Je niečo, čo zmenilo váš život?

V živote mám veľmi veľa výnimočných momentov. Nie vždy išlo o veľkú zmenu, skôr mi dali instantný pocit šťastia z toho, že žijem. Napríklad, keď vidím krásny západ slnka, v tej chvíli cítim, že je to niečo úžasné. A takých momentov je mnoho, aj keď mi nezmenia život. Na druhú stranu, videá, ktoré som začala točiť a postupne začali byť známe, mi určite ten život zmenili. Vždy som chcela robiť niečo kreatívne, vtipné, lákalo ma hranie, ale nikdy by som si nemyslela, že to raz skutočne môže byť mojou prácou.

Je ťažké prepínať medzi vlastným ja a rolami, ktoré vo videách hráte?

Práveže nie, tie charaktery som si vytvorila na základe svojej skúsenosti, len som ich prehnala, nafúkla. Väčšinou hrám časť samej seba, takže mi to nerobí žiaden problém. No napríklad pri moderovaní Farmy, keď nastane nejaká vážna situácia, mám tendenciu zľahčovať ju. Samozrejme, musím sa držať aj nejakých pravidiel a trochu s tým niekedy bojujem. Zo všetkého si robím skôr srandu a nie vždy je to vhodné, to musím v sebe v určitých situáciách krotiť.

Článok bol pripravený v spolupráci s PR.Konektor.