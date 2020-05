TASR

Dnes o 16:34 čítanie na minútu 0 zdieľaní Odštartoval 36. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad

Autori a interpreti sa môžu do 15. augusta zapojiť do 36. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad.

Košická skupina 2 Voisis (na snímke) so skladbou Posledný krát sa v sobotu večer stala víťazom 35. ročníka populárnej autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2019. — Foto: TASR

Bratislava 6. mája (TASR) – Autori a interpreti sa môžu do 15. augusta zapojiť do 36. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad, ktorú vyhlásilo košické štúdio RTVS. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

„Zmenená spoločenská situácia ukázala silu a flexibilitu slovenskej pop scény, ktorá si dokázala aj v zložitých podmienkach nájsť cestu k divákom i poslucháčom. My sme sa prispôsobili úpravou možností prihlasovania súťažných piesní i zdôraznením ich textovej zložky. Verím, že aktuálny ročník Košického zlatého pokladu potvrdí to, čo už poznáme z minulosti - že v najťažších časoch vznikajú najkrajšie piesne,“ povedal riaditeľ Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala.

Novinka aktuálneho ročníka

Výberová komisia určí podľa Rusnákovej dve skupiny postupujúcich piesní. Priamo do finále posunie šesť piesní a do druhej skupiny vyberie najviac 20. Tie budú prostredníctvom SMS hlasovania poslucháčov Rádia Slovensko v semifinálovom kole súťažiť o postup do finále, do ktorého sa dostane šesť s najvyšším počtom hlasov. Finálový koncert sa bude konať 24. októbra.

„Novinkou aktuálneho ročníka súťaže je elektronická forma prihlasovania piesní. Pre súťažiacich to bude oveľa komfortnejšie a pevne verím, že to ocenia. Taktiež chceme venovať zvýšenú pozornosť obsahu a rozhodli sme sa k štandardným oceneniam pridať Cenu za najlepší piesňový text. A keďže nahrávanie súťažných skladieb v štúdiách môže byť pre dodržiavanie bezpečnostných opatrení časovo náročnejšie, predlžili sme aj termín uzávierky oproti ostatným ročníkom až do 15. augusta,“ spresnil riaditeľ súťaže Juraj Hidvéghy.

Lákavá cena pre víťaza

Rusnáková tiež informovala, že na víťazov čakajú finančné ceny vrátane novinky aktuálneho ročníka – Ceny za najlepší piesňový text a absolútny víťaz môže nahrať svoju súťažnú skladbu v štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Najdlhšie existujúca pesničková súťaž na Slovensku vznikla v roku 1980 na podnet hudobnej redakcie Československého rozhlasu v Košiciach. Jej úlohou je ponúkať priestor na prezentáciu a propagáciu pôvodnej slovenskej populárnej hudby. Na finálových koncertoch uplynulých ročníkov zaznelo dokopy 385 finálových súťažných piesní.

K interpretom, ktorí na Košickom zlatom poklade odštartovali svoju kariéru, patria Peter Nagy, Beáta Dubasová, No Name, Nocadeň, Marián Čekovský, Peter Cmorik, Iconito či Tomáš Buranovský.