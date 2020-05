TASR

Mária Šofranko: Som pripravená prevziať si mandát a zapojiť sa do práce

Na snímke Mária Šofranko — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 6. mája (TASR) - Volebná líderka OĽaNO Mária Šofranko by mala po týždňoch absencie zložiť poslanecký sľub nasledujúci týždeň v úvode schôdze Národnej rady (NR) SR. Potvrdila to pre TASR s tým, že je pripravená prevziať mandát a zapojiť sa do práce.

Dosiaľ tak neurobila pre dlhodobú práceneschopnosť. Po jej nástupe do funkcie bude mať plénum plný počet poslancov, teda 150. „Myslím si, že situácia je teraz taká, že každá ruka je potrebná. Preto už chcem ísť do práce,“ povedala Šofranko pre TASR. Poukázala na aktuálnu situáciu a postupné uvoľňovanie opatrení.

Ako pedagogička by sa podľa vlastných slov chcela zapojiť do diskusie o postupnom otváraní školských a predškolských zariadení. „Treba to riešiť, nemôžeme sa tváriť, že sa nič nedeje. Preto chcem byť aj v školskom výbore. Chcela by som byť nápomocná,“ poznamenala. Podčiarkla úlohu diskusie o tejto problematike aj vzhľadom na potrebu rodičov vrátiť sa do práce a na potrebu sociálneho kontaktu detí.