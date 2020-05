TASR

Belgickí akademici: Bez karantény by bol koronavírus spôsobil vyše 100 000 obetí

Belgická kráľovná Mathilde (vľavo) s ochranným rúškom sa rozpráva so zamestnankyňou počas návštevy supermarketu — Foto: TASR/AP

Brusel 6. mája (TASR) - Ak by Belgicko nebolo od 14. marca zaviedlo prísne karanténne obmedzenia v snahe zastaviť šírenie pandémie nového druhu koronavírusu, v súčasnosti by krajina evidovala v spojitosti s ochorením COVID-19 viac ako 100 000 mŕtvych. Uviedla to v stredu televízna stanica RTBF.

Podľa RTBF sa k týmto údajom dopracovali akademici na základe viacnásobného modelovania šírenia vírusu. Tvrdia, že ak by úrady neboli ochranné opatrenia zaviedli už 14. marca, šírenie nákazy by sa vymklo akejkoľvek kontrole.

Omeškanie karanténnych opatrení len o štyri dni mohlo znamenať, že kapacita nemocníc v krajine by bola naplnená už začiatkom apríla a o uvoľňovaní krízových opatrení by bolo možné hovoriť koncom júna alebo až v júli.

„Naše predpovede vychádzajú z matematických modelov. Tie zahŕňajú časť populácie, ktorá bude pravdepodobne kontaminovaná, časť populácie už infikovanej a časť populácie, ktorá už bola vyliečená alebo chorobe podľahla. Séria parametrov nám umožňovala prechod z jedného modelu na druhý,“ vysvetlila pre RTBF Catherine Linardová, zdravotná geografka z univerzity v meste Namur, metropole Valónska.

Realita k stredajšiemu ránu bola celkom 8339 úmrtí spojených s Covidom-19. V utorok bolo v Belgicku zaznamenaných 110 ďalších obetí nákazy, čo je mierny nárast po predošlých troch dňoch, keď počet obetí bol pod hranicou 100 osôb.

RTBF spresnila, že 48 percent všetkých obetí zomrelo v nemocniciach, 51 percent v opatrovateľských domovoch, 0,3 percenta v domácom prostredí a 0,4 percenta na iných miestach.

V prípade úmrtí v nemocniciach ide o jasne potvrdené prípady nákazy novým typom koronavírusu. Pri úmrtiach v domovoch dôchodcov je 19 percent prípadov potvrdených na COVID-19 a pri 81 percent je silné podozrenie, že k smrti došlo na následky komplikácií spojených s týmto koronavírusom.

Za posledných 24 hodín - po vykonaní 7982 testov - bolo zaznamenaných 116 nových hospitalizácií na koronavírus. V stredu sa v belgických nemocniciach nachádzalo 2849 pacientov, z toho 646 ležalo na jednotkách intenzívnej starostlivosti.