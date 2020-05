Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Hrozí, že budeme mať bryndzu len z dovozu. Zachrániť našich výrobcov ale môžeme spoločne

Mliečne výrobky zo slovenských hôr a lesov majú, zdá sa, nejasnú budúcnosť. Ich predaj klesá a regionálni výrobcovia sa boja o existenciu. Stať sa môže aj to, že o taký klenot, akým je slovenska bryndza, prídeme. Môžete im však pomôcť, keď budete zdieľať video uvedené nižšie v článku.

Ilustračná foto. — Foto: TASR/ Erika Ďurčová, Richard Vrablec

RUŽOMBEROK 6. mája - Moderátor Richard Vrablec má kvôli koronakríze menej pracovných príležitostí, no svoj čas sa rozhodol zužitkovať zmysluplne. Povedal si, že bude robiť maličkosti, ktoré ale majú veľkú silu.

Pomoc salašom a malým predajniam

Netají sa tým, že sa inšpiroval Dobrými novinami, ktoré hneď v začiatkoch pandémie vyhlásili súťaž o finančnú pomoc malým a stredným podnikateľom. Keďže je milovníkom ovčích a kozích produktov, svoju pomoc zameral na slovenské salaše a malé predajničky. Vybehol na Liptov a natočil video, v ktorom vyzýva ľudí, aby si kupovali kvalitné lokálne mliečne výrobky.

„Na Liptove a na Slovensku je obrovské množstvo prvovýrobcov kozieho a ovčieho mlieka, tí ho neskôr dodávajú malovýrobcom, ktorí z neho vyrábajú kvalitné ovčie a kozie produkty. I keď máme predajne, ktoré sa zaoberajú predajom takýchto produktov otvorené, záujem je malý,“ upozorňuje Vrablec.

„Ak chcete pomôcť, urobte jednu maličkosť, kupujte si výrobky od slovenských bačov a malovýrobcov, navyše sú zdravé,“ vyzýva ľudí obľúbený moderátor.

Menej turistov

Ľudia totiž počas koronakrízy kupujú mliečne produkty hlavne v hypermarketoch, kde na ich výrobky nenatrafíte. Vplyv má aj to, že síce špecializované predajne sú otvorené, no v regiónoch, ako je Liptov či Orava alebo Spiš je v dôsledku koronavírusu oveľa menej turistov.

Jarné mlieko, Žinčicu, syry, parenice, bryndzu, jogurty a ďalšie skvelé výrobky malých výrobcov vo svojej milej predajni Liptáčik RK v centre Ružomberka predáva aj Martina Ondrejková, ktorá postrehla nižší dopyt oproti ostatným rokom.

Ľudia zabúdajú na špecializované predajne

„Je menší záujem, ľudia sú znechutení z tejto situácie, nenakupujú. Chodia po hypermarketoch, v podstate tam nakupujú všetko a neuvedomujú si, že existujú aj špecializované predajne,“ hovorí majiteľka predajne.

Spolupracuje najmä s malými mliekarňami z Oravy. Zdôraznila, že odvádzajú kvalitnú prácu, a to tradičným spôsobom. „Naozaj sa snažia, oni sú tí, čo skupujú mliečko od našich bačov na salašoch a snažia sa vyrábať plnohodnotné produkty,“ myslí si.

Pravá slovenská bryndza obsahuje to, čo máloktoré iné jedlo. Je totiž plná probiotických kultúr, ktoré neodškriepiteľne prospievajú ľudskému zdraviu. Dokonca aj pacientom trpiacim na rakovinu. Foto: Richard Vrablec

Sú vďační

Komunikuje s nimi na pravidelnej báze. „Keď urobím väčšiu objednávku, veľmi sa potešia a sú naozaj vďační, lebo v obchodných domoch zatvorili predajničky, ako je tá naša,“ doplnila.

Predajňa v Ružomberku. Foto: Richard Vrablec

Hrozí, že budeme mať len výrobky z dovozu

Menší dopyt vníma aj valach Norbert: „Je to bieda. Mlieko od nás brali súkromní podnikatelia, ktorí teraz neberú. Ale našťastie, máme zmluvu s mliekarňami.“ Keby takýto nízky záujem o výrobky od regionálnych výrobcov trval naďalej, bola by to podľa jeho slov katastrofa. „Našich výrobkov bude len málo, zanikne to, budú výrobky len z dovozu,“ hovorí sklamaný 47- ročný valach, ktorý ovečky pasie už od detstva.

Zdieľaním videa pomôžete

Aj keď to zatiaľ pre slovenské salaše a malých regionálnych výrobcov nevyzerá priaznivo, môžete im pomôcť kúpou ich produktov. Navyše, ak zazdieľate video, ktoré moderátor zhotovil, dvaja z vás môžu vyhrať jeho knihu „Veľké maličkosti.“ „Každý robíme svojím spôsobom maličkosti pre druhých, aby naša spoločnosť bola zdravá silná a krásna,“ uzavrel Vrablec.