Kluby anglickej ligy budú hlasovať o dohratí na neutrálnych štadiónoch

Časť lekárov v kluboch Premier League vyjadrila vážne obavy z plánovaného reštartu najvyššej anglickej futbalovej súťaže.

Londýn 6. mája (TASR) - Časť lekárov v kluboch Premier League vyjadrila vážne obavy z plánovaného reštartu najvyššej anglickej futbalovej súťaže. Vedeniu ligy opísali riziká spojené s pandmémiou nového koronavírusu.

Portál The Guardian uviedol, že aspoň štyria lekári sa podpísali pod list s otázkami, ktorý adresovali hlavnému zdravotníckemu poradcovi Premier League Markovi Gillettovi. Minimálne jeden spochybnil účinnosť protokolu, ktorý má zaistiť bezpečný návrat do tréningového procesu a neskôr, keď to umožnia vládne nariadenia, aj obnovenie zápasového diania.

O bezpečnostných opatreniach diskutovalo v piatok všetkých dvadsať klubov v súťaži. Neodsúhlasili ich však a podľa Guardianu sa tak nestane minimálne dovtedy, kým britská vláda neuvoľní zákaz vychádzania. To sa očakáva v nedeľu, na zasadnutí Premier League by sa o koronavírusovom protokole mohlo hlasovať v pondelok.

Podľa výkonného riaditeľa Asociácie ligových trénerov Richarda Bevana bude musieť dvojtretinová väčšina zástupcov klubov súhlasiť s návrhom dohrať sezónu na neutrálnych štadiónoch. Z 20 hlasov je podľa BBC potrebných štrnásť, aby sa zrodila dohoda. V opačnom prípade hrozí zrušenie celého ročníka.