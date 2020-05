TASR

Seriál MotoGP by mohol odštartovať už koncom júla v Jereze

Sezóna majstrovstiev sveta cestných motocyklov MotoGP by mohla odštartovať už koncom júla.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Jerez 6. mája (TASR) - Sezóna majstrovstiev sveta cestných motocyklov MotoGP by mohla odštartovať už koncom júla. Úvodná veľká cena odloženého ročníka je momentálne na programe 9. augusta v Brne, no riadiaca spoločnosť Dorna Sports uvažuje, že by sa mohlo začať dvoma pretekmi v Jereze.

Pandémia nového koronavírusu už spôsobila odloženie alebo zrušenie jedenástich podujatí. „Je to dobrá ponuka, aká sa neodmieta. Je to veľmi lákavé, do mesta by na tri týždne prišlo veľa ľudí, čo by prospelo stravovaciemu a ubytovaciemu sektoru,“ povedal Mamin Sanchez, starosta španielskeho mesta Jerez de la Frontera.

Organizátori seriálu plánujú do novembra usporiadať desať alebo jedenásť pretekov v Európe. O dvoch podujatiach sa uvažuje aj v Barcelone, VC Česka a Rakúska (16. augusta) by si mohli ponechať svoje pôvodné termíny. Podľa šéfa Dorny Carmela Ezpeletu nebude minimálne do septembra jasné, či bude možné zorganizovať preteky aj mimo Európy. Zverejnenie nového kalendára sa očakáva v závere mája.