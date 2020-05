Kristián Plaštiak

Dnes o 21:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Chlapček z populárneho obrázku má už 11 rokov. Internetová sláva mu zachránila otca

Internetová sláva niekomu prekáža, no niekomu inému môže aj zachrániť život. Dôkazom je chlapec, ktorého pozná snáď každý, kto kedy navštívil internet.

Svetoznáme meme je známe každému užívateľovi internetu. — Foto: Facebook/Sam Griner, Success Kid

BRATISLAVA 6. mája - Chlapec, ktorého fotografiu videl takmer každý používateľ internetu, má už jedenásť rokov. Malý Sam Griner vďačí za svoju slávu malej náhode a tomu, že bol v správnom čase na správnom mieste... a tiež tomu, že jeho matka v správnej chvíli stlačila spúšť fotoaparátu. Toto je príbeh o vzniku meme obrázku známom ako Success Kid, ktorý priniesol ako prvý portál Unilad.

Úspešný chlapec zachránil svojho otca

Keď mal Sam jedenásť mesiacov, jeho rodičia sa rozhodli ísť na pláž. Zhodou okolností, Samova matka pri sebe mala nový fotoaparát, a keďže fotografovanie má veľmi rada, využila ho aj pri svojom synovi. Ten, rovnako ako nespočetné množstvo iných detí, ochutnal piesok. Prečo? Deti to skrátka robia, ochutnávajú nové veci. Výsledkom je fotografia, ktorá sa stala slávnym meme obrázkom. Už po niekoľkých mesiacoch si, ako sa hovorí, získala internety, ľudia si ju dokonca nastavovali ako svoju profilovú fotku, a jej obľúbenosť trvá dodnes.

Keď otec potreboval transplantáciu, internetová sláva mu pomohla

Ľudia po celom svete vyjadrovali svoje úspechy pomocou úsmevnej fotografie malého Sama. To však nie je všetko, čo sprevádza príbeh tejto fotografie. Podarilo sa ňou zachrániť život Samovho otca. Ten bol po dlhé roky kvôli ochoreniu obličiek na dialýze, pričom nutne potreboval transplantáciu obličky. Lekári ho odmietli zaradiť do zoznamu čakateľov, pokiaľ sa nepreukáže, že si môže finančne dovoliť liečbu.

Zúfalá rodina si preto založila účet na stránke GoFundMe, ktorá sa zaoberá kolektívnym financovaním. Ľudia sa prostredníctvom nej skladajú na rovnakú, pre niekoho často nevhynutnú vec, od ktorej závisí samotné prežitie. V tomto prípade to bola transplantácia obličky Samovho otca. Peniaze pomaly začala prichádzať, no nie do takej miery, ako bolo potrebné. Rodina sa preto rozhodla „využiť“ aj internetovú slávu malého Sama. Na stránku pripojili prosbu, aby každý, kto niekedy použil meme obrázok Úspešného chlapca, prispel aspoň malou sumou. Vtedy naozaj začali peniaze prichádzať a našťastie sa všetko skončilo dobre. Otec Úspešného dieťaťa podstúpil potrebnú operáciu a prežil.

Sam tvrdí, že mu úspech neprekáža. Ak ho ľudia na ulici náhodou spoznajú a požiadajú, aby urobil svoje slávne gesto, urobí tak. No napokon, ako mnohí oní ľudia, ktorí sa preslávili ako deti, žije aj naďalej svoj detský, bezstarostný život. Nižšie vidíte fotografiu Sama z času, keď mal jedenásť mesiacov a desať rokov.