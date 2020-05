Tajomný obraz Dievčaťa s perlovou náušnicou odhaľuje svoje tajomstvá. Vedci odkryli zaujímavé zistenia

Michaela Mäsiarová

Veľký výskumný projekt jedného z najpopulárnejších obrazov na svete odhalil nové skutočnosti. Najzaujímavejšou otázkou však zostáva: Kto bolo to dievča?

Obraz visiaci v galérii Mauritshuis v Haagu. — Foto: Flickr/Scott Ableman

HAAG 6. mája - Vedci z galérie Mauritshuis v Haagu tento týždeň odhalili výsledky rozsiahleho výskumu hviezdnej maľby Johannes Vermeera „Girl with Pearl Earring“ – „Dievča s perlovou náušnicou“ (nazývané tiež Dievča v turbane). Ide o zrejme o najpopulárnejší a najznámejší obraz holandského barokového maliara Vermeera. Má rozmery 44,05 x 39 cm a je štúdiou dievčenskej hlavy. Podľa kritikov možno zaradiť vznik diela pravdepodobne okolo roku 1665, Malraux uvádza dátum 1672 a iní historici sa prikláňajú k názoru, že to bolo okolo roku 1660 (Tolnay). Dielo Dievča s perlou je podpísané Vermeerovým umeleckým menom „IVMeer“.

Nové skutočnosti

Na obraze objavili aj jemné dievčenské riasy na tvári dievčaťa a tiež zelenú oponu za hlavou. Vedci zostali ohromení. Čerstvé poznatky nadobudli aj v súvislosti s technikou, akú pri maľbe Vermeer využil. Podarilo sa tiež zistiť, že biela farba, ktorou je namaľovaná legendárna náušnica, pochádza z anglického Peak District. Najväčšie tajomstvo tohto obrazu však zostáva záhadou. Identita dievčaťa nateraz zostáva neodhalená, čo je však podľa vedúcej výskumu projektu „The Girl“ Abbie Vandivere, vlastne dobre.

Niektoré tajomstvami by mali aj tajomstvami zostať

„Dokázali sme toho skutočne veľa. Odhalili sme materiály použité pri maľbe aj samotnú Vermeerovu techniku. Kto je to dievča, však stále nevieme, no myslím, že niektoré tajomstvá by mali zostať tajomstvami. Dávajú nám priestor k špekuláciám a predstavám. Umožňujú ľuďom ich osobný výklad vlastným pohľadom. Skutočnosť, že je identita dievčaťa stále záhadou, udržuje túto tému vzrušujúcou a sviežou," tvrdí Abbie Vandivere pre britský denník The Guardian.

Najväčším poznatkom v rámci výskumného projektu tak zostáva odhalenie rias dievčaťa a tiež zelená opona v pozadí tváre. Nakoľko totiž zelená farba postupne vybledla, vedci sa doteraz domnievali, že obraz má tmavé pozadie. Oba poznatky sú dôkazom, respektíve naznačujú, že Vermeer maľoval skutočnú osobu, v skutočnom priestore. Zrazu je záhadné dievča na obraze zasa o čosi reálnejšie.

Novinárka Tracy Chevalier vo svojej knihe Dievča s perlovou náušnicou si túto postavu napríklad predstavuje ako slúžku vo Vermeerovom dome. Samozrejme, je to len jedna z mnohých fantázii na túto tému. Faktom však zostáva, že spomínaný vedecký tím ešte nedospel ku konečnému bodu výskumu a rozhodne neplánujú v skúmaní pútavého diela prestať.