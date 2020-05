Prihlášky do súťažného projektu Pre ženy vo vede predĺžili do 30. júna

TASR

Mladé slovenské vedkyne, ktoré sa chcú uchádzať o prémiu na podporu svojej činnosti v rámci projektu Pre ženy vo vede, majú dlhší čas na registráciu.

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/Chokniti Khongchum

Bratislava 5. mája (TASR) - Mladé slovenské vedkyne, ktoré sa chcú uchádzať o prémiu na podporu svojej činnosti v rámci projektu Pre ženy vo vede, majú dlhší čas na registráciu. Vzhľadom na vývoj situácie okolo pandémie nového koronavírusu sa organizátor súťaže L‘Oréal Slovensko spolu s partnermi projektu rozhodli predĺžiť termín na prihlasovanie do 30. júna 2020.

„Vedkyne tak môžu stále prihlasovať svoje projekty pomocou platformy For Women in Science. Vzhľadom na to, že v dohľadnom čase sa ústne prezentácie nemôžu konať, porota bude hodnotiť len prihlášku a podaný projekt," informovala Monika Hucáková, hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV), spoluorganizátora projektu.

Podpora mladých vedkýň

Slovenská verzia programu, ktorého cieľom je podporiť mladé vedkyne a zároveň i spopularizovať a zvýšiť zastúpenie žien vo vede, vstúpila v tomto roku do štvrtého ročníka.

V roku 2019 sa do tretieho ročníka prihlásilo 24 vedkýň zo šiestich vedných disciplín. Súťaž má dve kategórie. Do prvej sú zaradené vedkyne do 35 rokov. Druhá sa orientuje na ženy vo vede, ktoré majú od 36 do 45 rokov.

Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede sa koná pod záštitou organizácie UNESCO, spoluorganizátormi sú Slovenská komisia pre UNESCO (SK UNESCO), odborným garantom je SAV a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).

UNESCO zároveň vyhlásila nový ročník Medzinárodnej súťaže L‘Oréal UNESCO pre ženy vo vede 2021, do ktorej môžu kandidátky nominovať vedecké inštitúcie a členovia akademických a vedeckých inštitúcií. Termín pre podanie prihlášky je do 31. mája 2020. Medzinárodnú súťaž vyhlasujú od roku 1998, doteraz ocenili 112 laureátiek, z ktorých sa tri stali nositeľkami Nobelovej ceny.