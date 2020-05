Ľubomíra Somodiová

Dnes o 11:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Je to naozaj ona? Adele oslávila 32. narodeniny a možno by ste ju po výraznej zmene ani nespoznali

Je úplne na nepoznanie. Speváčka Adele zažiarila na svoje 32. narodeniny v krátkych čiernych priliehavých šatách.

LONDÝN 6. mája - Britská speváčka Adele vyrazila dych všetkým svojim fanúšikom. Už je to nejaký čas, čo sa začala stravovať zdravšie a pracovať na sebe.

Napriek tomu fotka, ktorú zdieľala v deň jej narodenín, aby sa poďakovala za všetky priania, pôsobí ohromne a fanúšikovia z nej nevedia spustiť oči. Má na nej výrazne menej kíl a čierne minišaty so širokými rukávmi, v ktorých vynikne jej tenký osí pás.

Chcela sa poďakovať

„Ďakujem vám všetkým za krásne priania. Dúfam, že sa máte dobre a ste v bezpečí v týchto šialených časoch,“ napísala. Nezabudla poďakovať aj ľuďom, ktorí v prvej línii bojujú proti koronavírusu: „Chcela by som sa poďakovať všetkým ľuďom, vďaka ktorým sme v bezpečí, zatiaľ čo oni sami riskujú život.“

Hoci ľudia na sociálnych sieťach nešetrili na adresu jej premeny slová chvály, nebolo to vždy tak. Ešte pred časom zdieľala fotky z pláže, ktorými mnohých fanúšikov rozrušila. Pýtali sa, či to už nie je príliš, pričom mnohí tvrdili, že by s tým chudnutím mala prestať.

Vzor pre syna

Jeden z jej priateľov však povedal, že všetko je inak, ako sa zdá. Podľa jeho slov je Adele šťastnejšia ako kedykoľvek predtým. „Je jednoduché zamerať sa len na fyzickú transformáciu, ale je to naozaj o niečom väčšom,“ povedal pre magazín People.

Tvrdí, že za transformáciou slávnej speváčky je jej syn. Chce byť preňho lepším vzorom.

