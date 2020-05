TASR

Pacientov v rôznych mestách budú prevážať nové sanitky

Ilustračné foto — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava/Kežmarok 5. mája (TASR) - Nové prevozové sanitky budú slúžiť pacientom v rôznych častiach Slovenska. Sieť zdravotníckych zariadení AGEL SK zakúpila celkovo 23 vozidiel pre dopravnú zdravotnú službu (DZS), ktorú prevádzkuje, pričom 18 z nich tvoria úplne nové sanitky.

Poputujú do rôznych miest Slovenska. Informoval o tom manažér DZS Jozef Rušin. Dve z vozidiel sú nové mikrobusy a tri osobné autá, ktoré budú slúžiť na prevoz biologických materiálov, krvných derivátov a v niektorých prípadoch aj na prevoz pacientov.

Dopravná zdravotná služba spoločnosti AGEL SK má momentálne tri prevádzky, a to v Leviciach, v Levoči a v Kežmarku, kde sa nachádza aj centrálny dispečing. „Nové sanitky sa rozdelia medzi tieto prevádzky, v Leviciach už prvých päť z nich jazdí. Takto postupne chceme vymeniť celý vozový park, ktorý už nebol vo vyhovujúcom stave a servis a údržba boli veľmi nákladné,“ povedal Rušin.

„Do obnovy vozového parku sa investovalo 764 000 eur, čo zahŕňa nákup nových vozidiel, ale aj dodržanie všetkých zákonom stanovených podmienok na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby, teda materiálovo-technické vybavenie sanitných vozidiel a vodičov. Bezpečný, rýchly a spoľahlivý prevoz či už pacientov, alebo aj biomateriálu je pre nás veľmi dôležitý,“ uviedol.

Minulý týždeň otestovali na ochorenie COVID-19 aj všetkých zamestnancov DZS, všetci mali negatívny výsledok. „V apríli poklesol počet prevozov asi o 30 percent, okrem dialýzovaných pacientov, ktorých musíme prevážať nezávisle od situácie. Ale po upokojení stavu a postupným rušením opatrení sa to vracia do normálu. Čo sa týka prevozov s podozrením na COVID-19, tak tých bolo niekoľko, no, našťastie, sa ochorenie u nikoho nepotvrdilo,“ priblížil Rušin.