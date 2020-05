TASR

Dnes o 16:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Taxikár, ktorému ako prvému v Česku podali remdesivir, je už v domácej liečbe

Taxikára, ktorý ako prvý v Česku dostal experimentálny liek remdesivir proti chorobe COVID-19, v utorok prepustili do domáceho liečenia.

Robert ďakoval za svoj život lekárom a zdravotníkom zo Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. — Foto: Facebook/Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - VFN

Praha 5. mája (TASR) - Taxikára, ktorý ako prvý v Česku dostal experimentálny liek remdesivir proti chorobe COVID-19, v utorok prepustili z pražskej Všeobecnej fakultnej nemocnice (VFN) do domáceho liečenia.

Robert Markovič (53) podľa spravodajského portálu iDNES.cz uviedol, že je šťastný, i keď priznal, že jeho „boj sa ešte neskončil“. Muž pred novinármi uviedol, že sa „musí hýbať, denne cvičiť, dostať sa do formy a získať svalovú hmotu".

Poďakoval sa zdravotníkom

Vo videu zverejnenom predtým nemocnicou sa taxikár poďakoval všetkým lekárom a zdravotníkom, ktorí každý deň nastavujú svoj krk a pritom vedia, aký je koronavírus nákazlivý, „majú rodiny a deti, a napriek tomu pomáhajú“.

Lekár Michal Šotola potvrdil, že výsledky testov pacienta sú negatívne. Pokiaľ ide o rehabilitáciu a postupný návrat do bežného života, muž sa bude znovu učiť pohybovať a čaká ho aj ošetrovanie rozsiahlych rán. Lekári tiež budú sledovať nález na pľúcach.

Zlomový prípad

Markovič bol 38. infikovaným Čechom. Jeho prípad bol zlomový, lebo ako prvý nemal na väzbu na ľudí, ktorí boli na severe Talianska. Česká vláda práve v nadväznosti na jeho prípad zaviedla v Česku v polovici marca prísne opatrenia, ktoré mali zabrániť rýchlemu šíreniu koronavírusu.

Taxikára najprv 10. marca prijali do Thomayerovej nemocnice v Prahe-Krči, a to s podozrením na zápal pľúc. Po piatich dňoch ho prevzala VFN, kde bol napojený na mimotelovú membránovú oxygenáciu krvi (ECMO). Jeho stav bol kritický. Táto nemocnica počas Markovičovej liečby získala experimentálny liek remdesivir od americkej firmy Gilead a 24. marca mu ho podávala, a to vnútrožilovo počas desiatich dní.

Liečili ho všetkým, čo mali

„Pacienta sme liečili všetkým, čo sme mali. Keď sa jeho stav začal zlepšovať, prišiel remdesivir,“ uviedol lekár Martin Balík s tým, že nie je jasné, či pacientovi naozaj pomohol práve remdesivir, keďže o jeho účinku na organizmus chorých existuje málo štúdií a dát.

VFN podáva v súčasnosti dávku remdesiviru ďalšiemu pacientovi. Podľa VFN liek dostanú i ďalšie nemocnice: medzi prvými budú ostravská nemocnica, ako aj Thomayerova nemocnica a Bulovka v Prahe.