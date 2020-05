TASR

Prezidenta SPF potešilo preloženie plaveckých ME na rok 2021

Majstrovstvá Európy v plaveckých športoch v Budapešti preložili na budúci rok.

Na snímke prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek — Foto: TASR/Pavol Zachar

Kolín 5. mája (TASR) - Majstrovstvá Európy v plaveckých športoch v Budapešti preložili na budúci rok. O medaily sa v maďarskej metropole bude bojovať 10.-23. mája 2021. Oznámili to predstavitelia Európskej plaveckej ligy (LEN).

Pôvodne sa mal šampionát uskutočniť v máji tohto roku, pre pandémiu koronavírusu ho však museli presunúť na iný termín. Prezidenta Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivana Šuleka rozhodnutie LEN potešilo.

„Je to správny krok. Riadiaci orgán európskeho plávanie uznal, že podmienky musia byť pre všetkých športovcov rovnaké. Na Slovensku máme už dva mesiace zavreté bazény, zatiaľčo Maďari či Švédi neprestali trénovať ani v čase pandémie. Pre našich športovcov by to bol veľký hendikep, keby sa šampionát konal v lete alebo na jeseň tohto roka, nestihli by sa na ME dôkladne pripraviť,“ povedal pre TASR Šulek.