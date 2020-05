Lenka Miškolciová

Dnes o 12:29 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Aby mali charity a nemocnice ako pomáhať, Škoda im zadarmo poskytla takmer 50 áut

Mnohé slovenské firmy sa zapojili do boja s vírusom po svojom. Nechýba medzi nimi ani automobilka ŠKODA AUTO Slovensko, ktorá poskytla svoje vozidlá tým, ktorí to najviac potrebujú.

ŠKODA AUTO Slovensko pomáha aj Univerzitnej nemocnici Bratislava, kde vozidlá ŠKODA Kamiq slúžia na prepravu odobratých vzoriek do centier, kde sa testuje COVID-19. — Foto: ŠKODA AUTO

BRATISLAVA 6. mája - Je to už niekoľko týždňov, čo aj Slovensko postihla pandémia nového koronavírusu. Tá do našich životov priniesla množstvo nových opatrení, zákazov a nariadení, na ktoré sme neboli zvyknutí, no na druhej strane aj ukázala, že Slováci dokážu byť solidárni, spolupatriční a pomáhať, kde treba. Mnohé malé, ale aj veľké slovenské firmy sa zapojili do boja s novým vírusom. Liehovary zmenili výrobu a začali vyrábať dezinfekčné gély, firmy po svojej vlastnej línii zabezpečovali ochranné pomôcky pre bojovníkov v prvých líniách a svoju vlastnú pomoc poskytla aj ŠKODA AUTO Slovensko.

ŠKODA AUTO Slovensko poskytla takmer 50 svojich vozidiel

Práve vďaka automobilke sa pomoc dostala tam, kde ju bolo najviac treba. Charitatívnym a neziskovým organizáciám či nemocniciam po celom Slovensku poskytla automobilka už takmer 50 vozidiel, ktoré slúžia na včasný a rýchly prevoz vzoriek, zdravotníckych pomôcok či liekov a obedov pre seniorov a imobilných. Mnohé firmy pomáhali, zabezpečovali všetko potrebné, no asi len málokto myslel na to, že dané veci bude treba aj ľuďom v núdzi či nemocniciam priviezť a distribuovať ich ďalej. Vtedy však zasiahla automobilka, ktorá pre nich tento problém vyriešila.

Značka ŠKODA svojou pomocou Slovensku nadväzuje na doterajšiu spoluprácu so župami, vďaka ktorej Žilinský samosprávny kraj dostal na pomoc v boji proti koronavírusu 10 vozidiel a Trnavský samosprávny kraj 7 áut. Vozidlá slúžia na distribúciu ochranných pomôcok, rozvoz obedov pre seniorov alebo materiálnej pomoci pre personál a ubytovaných v karanténnych centrách.

ŠKODA AUTO Slovensko pomáha aj občianskej iniciatíve Poďme si pomáhať v Poprade, kde vozidlo slúži na rozvoz potravín a liekov pre seniorov a sociálne slabších, ale aj na distribúciu ochranných pomôcok a obedov pre zdravotníkov či záchranárov. Foto: ŠKODA AUTO

Pomoc najväčšej nemocnici, Červenému krížu aj malým pacientom

Automobily značky Škoda pomáhajú aj Univerzitnej nemocnici v Bratislave, kde 2 vozidlá slúžia na prepravu odobratých vzoriek do centier, v ktorých sa testuje COVID-19. Podobne je to aj v prípade Národného ústavu detských chorôb. „Niekoľkokrát denne sa autá Národného ústavu detských chorôb otáčajú a vozia vzorky na vyšetrenie našich malých pacientov, ako aj zamestnancov. Pravidelné a časté testovanie nám pomáha v plynulom poskytovaní potrebnej zdravotnej starostlivosti, preto sme veľmi privítali ponúknutú pomoc od ŠKODA AUTO Slovensko, ktorá nám na toto náročné obdobie zapožičala dve osobné vozidlá ŠKODA Fabia a Scala. Práve tie nám budú pomáhať, pri rozvoze vzoriek na vyšetrenie Covid-19,“ uviedla hovorkyňa NÚDCH Zuzana Čižmáriková.

Ďalšie vozidlá slúžia Slovenskému Červenému krížu (SČK) Levice, ktorému pomoc prišla práve včas. Autá SČK sa využívajú napríklad pri organizácii ukážok prvej pomoci, mobilných odberoch a humanitárnych aktivitách. „Aj autá však majú svoje limity. Preto sa Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko rozhodla pomôcť, aby služby, na ktoré sú občania Levíc odkázaní, boli poskytované aj v tomto krízovom období bez prerušenia. Nezištná pomoc prišla práve v čase, keď doslúžilo 12-ročné auto SČK,“ uviedla Stanislava Sládečeková, riaditeľka územného spolku SČK Levice.

ŠKODA AUTO Slovensko pomáha aj Slovenskému Červenému krížu v Leviciach, kde auto slúži predovšetkým na rozváženie stravy do domácností pre imobilných klientov v tomto regióne. Foto: ŠKODA AUTO

Autá rozvážajú dobrovoľníkov, stravu pre seniorov aj testované vzorky

Automobilka pomáha aj ďalším organizáciám, napríklad Slovenskej katolíckej charite, Úsmevu ako dar, iniciatíve Poďme si pomáhať či organizácii Človek v ohrození. Tej autá poslúžia predovšetkým na pomoc opusteným s cieľom poskytnúť im psychologické poradenstvo, ale aj zdravotnícke pomôcky či potraviny.

„Teší ma, že po vyhlásení našej výzvy, sa nám podarilo pomôcť už viac ako dvadsiatim organizáciám, ktorým vieme zapožičaním automobilov značky ŠKODA pomôcť v boji proti koronavírusu. Doteraz sme poskytli takmer 50 vozidiel, ktoré sú denne využívané na prevoz testovaných vzoriek do špecializovaných laboratórií, zdravotníckeho materiálu, ochranných pomôcok, rozvážanie stravy pre seniorov a imobilných klientov, ale aj na prepravu pacientov a zdravotníckych pracovníkov či zásobovanie karanténnych centier. Naše vozidlá taktiež uľahčujú prácu dobrovoľníkom, ktorí sa starajú o klientov v sociálnych zariadeniach alebo obsluhujú telefónne linky v krízových call centrách,“ uviedol Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

ŠKODA AUTO hľadá ďalšie organizácie, ktorým pomôže

Napriek tomu, že automobilka ŠKODA AUTO Slovensko pomohla mnohým organizáciám, stále hľadá ďalšie, ktoré na pomoc možno ešte len čakajú. Aktuálne dohaduje spolupráce s ďalšími rôznymi organizáciami, samosprávami či združeniami, kde by mohli nové vozidlá ŠKODA OCTAVIA pomôcť zdravotníkom, pacientom, obyvateľom, seniorom a všetkým, ktorí na pomoc čakajú, čo potvrdil aj konateľ spoločnosti Marek Růžička: „Naša značka je so Slovenskom silne spätá a veríme, že je nanajvýš správne podporiť ľudí a rôzne subjekty v tejto náročnej situácii. Aj preto sme venovali rôznym organizáciám už desiatky vozidiel, ktoré slúžia často aj v prvej línii v boji proti koronavírusu. Chceme však pokračovať ďalej a spolu s autorizovanými predajcami poskytnúť ešte viac vozidiel pre ďalšie subjekty, ktoré takúto formu pomoci potrebujú. Spolupatričnosť je v súčasnej situácii nesmierne dôležitá, preto máme radosť, že sa k nášmu projektu pripojil aj ďalší významný partner, najväčšia autopožičovňa v Európe - Europcar.“