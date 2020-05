Dobré noviny

Dnes o 15:49 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Slovenské rodinky v karanténe nakrúcali reklamy. Tie najlepšie môžete vidieť aj v televízii

Niekoľko dní príprav, hodiny poctivého natáčania, slnko aj mráz, no predovšetkým dobrá nálada a zábava. Aj takto vyzeralo natáčanie videí do reklamy 365.bank, ktorého sa chopili bežní ľudia počas karantény vo svojich obývačkách alebo záhradách.Celkovo sa do výzvy vyrobiť spoty pre 365 banku zapojilo vyše 70 rodín a kamarátov. Prinášame vám pohľad do zákulisia príprav, na stavbu kulís, výrobu masiek a výborné herecké výkony dospelých aj detí, a to očami hlavných aktérov.

— Foto: 365 banka

BRATISLAVA 5. mája - Už tretí týždeň môžete na televíznych obrazovkách sledovať reklamy z vašej obývačky. Koronavírus totiž spravil 365 banke škrt cez plán natočiť nové spoty, a tak sa tejto úlohy chopili bežní ľudia. Reakcie na výzvu, ktorú adresovala verejnosti, nedali na seba dlho čakať. Prvé výsledky sa dostavili už po pár dňoch.

Dokopy vybrala 365 banka spolu s reklamnou agentúrou Wiktor Leo Burnett 11 videí, ktoré odvysiela v televízii. Za dvanásty spot pritom môže tento týždeň hlasovať prostredníctvom Youtube kanála aj verejnosť. Video s najvyšším počtom hlasov uzavrie dvanástku najlepších a jeho autor takisto získa 365 €.

Jedna z domácich reklám, ktorú nakrútila rodinka Hraňovcov:

Nakrúcanie reklám si slovenské rodiny pochvaľujú

Možnosť zažiť niečo nové a zábavné priniesla do nejednej domácnosti chýbajúce rozptýlenie a pozitívne nabúrala karanténny stereotyp. Ako prebiehalo natáčanie a proces výroby videí? Opýtali sme sa samotných aktérov.

„Sukničky z rákosia, ktoré nás všade pichali, vonku nula stupňov a na nás takmer žiadne oblečenie. Vypadávajúca dióda v oku robota, veľká padajúca hlava mimozemšťana, cez ktorú nebolo nič počuť, či nedobrovoľné oholenie brady a pády z longboardu. Aj takto vyzeralo naše natáčanie. Zistili sme napríklad aj to, že visieť na papeku ľudožrútov vôbec nie je také jednoduché, ako sa môže zdať. Máme veľa zážitkov, na ktoré budeme dlho spomínať,“ uvádza Libor Ondrejkovič, člen tímu, ktorý sa zapojil do produkcie až dvoch spotov. Prvý, o ľudožrútoch už možno sledovať na TV obrazovkách, druhý bude nasadený čoskoro.

Natáčanie si pochvaľujú aj Tokošovci, tvorcovia videa o rytierovi a trojhlavom drakovi. Podľa nich bolo zábavné, ale aj hektické, pretože popasovať sa museli nielen s chladným počasím, ale aj s odolávaním „najmladšej hlavy“ trojhlavého draka v podaní ich 5-ročnej dcérky.

„Deň vopred sme si zozbierali po celom dome a záhrade rekvizity a masky. Manžel v úlohe rytiera si vlastnoručne spravil štít a z dreva vyrobil provizórny stojan, pretože sme nemali kameramana. Na druhý deň sme postavili kulisy. Keď už bolo všetko pripravené, naša dcérka si to rozmyslela a začala protestovať. Spolu s manželom, ktorý mrzol v legínsoch, sme ju začali prehovárať, motivovať a trochu aj podplácať prísľubom nových hračiek, aby začala spolupracovať. Nakoniec sa všetko podarilo,“ hovorí Natália Tokoš Valentová.

Reklamu od Tokošovcov si môžete pozrieť vo videu:

V televízii zahviezdili aj Karáskovci, ktorí v obývačke natočili video o pirátoch. „Syn Karol bol z možnosti účinkovať v spote nadšený a hneď nám oznámil, že chce byť v telke. Trošku nám to narušilo pôvodný plán, pretože natáčať sme chceli s hračkami, bez ľudí. Vymyslieť scénu tak, aby bolo všetko vidno, a to aj napriek výškovému rozdielu medzi chalanmi, bolo pomerne náročné, ale zvládli sme to. Keďže sme začali točiť pomerne neskoro, mladší syn zaspal skôr, ako sme skončili. Makrela teda nakoniec nebol on, ale ja,“ prezrádza Lucia Karásková.

V televízii hviezdili Karáskovci s ich vlastnou reklamou o pirátoch:

Okrem výborných hereckých výkonov, masiek a kostýmov sa v reklamách 365 banky objavuje aj animovaná tvorba. Takéto stvárnenie si vybral Peter Kružic, aby sa odlíšil od ostatných: „Keďže žijeme v dobe mobilov, ktoré dokážu natáčať videá v parádnej kvalite, tušil som, že väčšina spotov bude na úrovni. Animácia sa mi zdala ako dobrá voľba a alternatíva klasického filmovania. Popritom som si zaspomínal aj na svoje detské časy, keď som sledoval Pokémonov. Inšpiroval som sa pohyblivými farebnými pozadiami, ktoré mali pri jednotlivých súbojoch, a tieto ,anime‘ prvky som použil vo videu pri zobrazení platieb hodinkami a mobilom.“

Kružicovci si zvolili animovanú formu reklamy:

Všetky kreatívne výtvory, ktoré vznikali v domácom prostredí, môžete sledovať aj na YouTube kanáli 365 banky. Ich hlavným aktérom 365 banka touto cestou ďakuje.