Príprava na suchu len v Trenčíne, Slovan hľadá investora

Tradičnú letnú májovú prípravu na suchu začne z účastníkov hokejovej Tipsport Ligy iba Dukla Trenčín.

Na snímke vľavo Adam Žiak (Bystrica) a vpravo brankár Slovana Vladislav Habal (Slovan) — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 5. mája (TASR) - Tradičnú letnú májovú prípravu na suchu začne z účastníkov hokejovej Tipsport Ligy iba Dukla Trenčín. Zverenci Jána Pardavého by ju mali odštartovať 18. mája, ostatné tímy ju neabsolvujú.

Situácia v ich kluboch je po predčasne ukončenej sezóne pre pandémiu koronavírusu nejasná, najväčšie problémy hlási Detva. Prezident klubu Róbert Ľupták uviedol, že ak mu nepomôže mesto, hokej na južnom okraji Poľany skončí. Bratislavský Slovan rokuje s novým investorom, situáciu by mali vyriešiť letné mesiace.

Štart v inom formáte

Tréneri „vojakov“ naplánovali štart spoločnej prípravy v inom formáte, ako v uplynulých rokoch. „My sme vždy začínali ako jediní individuálne, teraz sa to otočilo. Ale je to takto lepšie, hráči sú spolu, majú k dispozícii posilňovňu, to by si inak museli platiť. Je to lepšie pre nich, aj pre trénerov,“ povedal pre TASR manažér klubu pre legislatívu Eduard Hartmann.

Prvú fázu prípravy na novú sezónu začne zhruba dvadsiatka hráčov, s mnohými z nich rátajú v Trenčíne aj napriek tomu, že ešte nemajú zmluvu: „V kádri máme hráčov z uplynulej sezóny, ktorý je doplnený o juniorov. Zmluvu nemá zatiaľ žiadny hokejista, ale ústne dohody už máme s viacerými. Ostatné doplnenie kádra je hudba budúcnosti, uvidíme, ako sa vyvinie celá situácia.“

Slovan hľadá investora

Spoločnú prípravu nezačnú v Slovane Bratislava, hoci tam je situácia s hráčskym kádrom lepšia. Zmluvu má osem hokejistov, medzi nimi kapitán Michal Sersen, obrancovia Andrej Meszároš, Martin Štajnoch, Patrik Bačik, Daniel Demo, útočníci Dominik Jendek, Jakub Urbánek a brankár Barry Brust.

Zmluvu na ďalší ročník majú aj tréneri Roman Stantien a Rudolf Jendek. V najbližších dňoch by mal klub oznámiť zloženie mládežníckych realizačných tímov, ale v súčasnosti v Slovane najviac rezonuje predaj klubu.

lavný akcionár už pred časom verejne deklaroval, že v záujme zachovania úrovne a ďalšieho rozvoja klubu hľadá strategického partnera, ktorý by bol ochotný zdieľať náklady na prevádzku klubu, a to osobitne jeho profesionálnej zložky v podobe A-mužstva, ako aj detských a mládežníckych kategórií.

„V druhej polovici uplynulej sezóny sa do nádejnej fázy dostali rokovania s dvoma záujmovými skupinami. Pandémia koronavírusu ich pochopiteľne prerušila a nateraz oddialila. Obojstranný záujem však trvá, táto téma môže byť obnovená v júni alebo začiatkom leta,“ povedal pre TASR marketingový riaditeľ klubu Milan Vajda, ktorý vyhlásenie konzultoval priamo s hlavným akcionárom klubu Jurajom Širokým st.

Veľké problémy má Detva

Veľké problémy má Detva, ktorá tiež nezačne prvú fázu prípravy na suchu. Prezident klubu Róbert Ľupták pre hokejportal.net uviedol, že hráčsky káder sa rieši, rovnako je ústne dohodnutý s trénerom Josefom Turkom.

Ale čaká na pomoc mesta, inak podľa jeho slov Tipsport Liga v Detve nebude: „Nevieme, či začneme v septembri, alebo v októbri, podľa toho sa zariadime. V tejto situácii však nie je nič isté. Poviem to na rovinu, ak nám mesto pomôže, v Detve hokej ostane, v opačnom prípade skončí. Bez pomoci mesta je s hokejom v Detve koniec. Mesto je náš najväčší partner, žiadny väčší partner neexistuje. Zatiaľ máme dobré vzťahy, chcel by som sa za prístup poďakovať aj pánovi primátorovi. Jednoznačné vyhlásenie je však také, že ak mesto bude chcieť, hokej v Detve bude, ak nebude chcieť, tak nebude.“

Problémy aj Liptovskom Mikuláši

Nejasno je aj v Liptovskom Mikuláši, kde musia vyriešiť záväzky. Aj na Liptove klub počíta s podporou mesta a manažér klubu Milan Čanky sa už stretol s primátorom. Obe strany veria, že do začiatku sezóny bude všetko pripravené. Spoločná príprava tímu na suchu sa však ani v Mikuláši neuskutoční.

Pandémia koronavírusu a predčasne ukončená sezóna narušili ekonomickú rovnováhu aj v Banskej Bystrici, Košiciach a Nitre. V týchto kluboch čakajú, ako sa vyvinie situácia, spoločná príprava na suchu nie je naplánovaná. Ako informoval TASR prezident Košíc Július Lang: „V Košiciach budeme múdrejší v najbližších dňoch, klub poskytne vyhlásenie o najbližších krokoch. Ale spoločnú prípravu na suchu nezačneme.“

Začiatok spoločnej prípravy na suchu vylúčili Michalovce aj Nové Zámky

Vlaňajší nováčik z Michaloviec začiatok spoločnej prípravy na suchu vylúčil, rovnako aj Nové Zámky. V Michalovciach majú k dispozícii len dvoch domácich hráčov, Zámčania sú na tom o niečo lepšie.

„Hráči sa pripravujú individuálne, potom sa spolu stretneme. Všetko záleží od toho, kedy sa začne súťaž. Tým, že sa všetko posúva, tak ani druhá časť prípravy v auguste sa u nás na 99 percent neuskutoční. Skôr to bude až v septembri,“ povedal pre TASR manažér klubu z Nových Zámkov Imre Valášek. Rovnako je na tom aj Poprad.

V klube spoločnú prípravu neplánujú, ostatné kroky podniknú po tom, ako bude jasné, kedy sa začne nový ročník Tipsport Ligy.

Najviac informácií zverejnil Zvolen

Najviac informácií po predčasne ukončenej sezóne zverejnil Zvolen. Klub vymenoval do funkcie manažéra Ladislava Čierneho a dohodol sa trénerským tandemom Peter Oremus - Andrej Kmeč. Tento týždeň by sa malo rozhodnúť o tom, či sa hráči stretnú na spoločnej príprave.

„Sadneme si k tomu a musíme dať dohromady nejaký tím, ktorý by do prípravy mohol nastúpiť. Zatiaľ sa nepohlo nič, ale urobíme všetko pre to, aby v nejakom obmedzenom režime príprava odštartovala. Ale v tejto chvíli nemôžem povedať nič bližšie,“ prezradil pre TASR tréner Oremus.