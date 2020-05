TASR

Dnes o 13:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní V bratislavskej farnosti Kráľovnej rodiny veriaci dostanú na svätú omšu lístky

Zmerali farský kostol, v ktorom podľa inštrukcií vyznačili miesta pre ľudí.

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 5. mája (TASR) - V bratislavskej Farnosti Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici sa pripravujú na obnovenie verejných svätých omší, ktoré sa začnú v stredu 6. mája.

Správca farnosti Jozef Kováčik poznamenal, že zmerali farský kostol, v ktorom podľa inštrukcií vyznačili miesta pre ľudí. Farníkom tiež ponúknu lístky, aby mali istotu, že bude zachovaný daný počet ľudí na omši. Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska na svojom webe.

63 veriacich na jednej omši

„Na každej svätej omši môže byť v našom kostole 63 veriacich podľa stanovených podmienok. Cez týždeň je to približne počet, ktorý bežne chodieva na svätú omšu. Farníkom ponúkneme lístky, aby sme mali istotu, že bude zachovaný daný počet,“ povedal Kováčik s tým, že päť miest bude vyhradených pre ľudí, na ktorých úmysel je slávená svätá omša.

Návrat očakáva postupný

Kováčik neočakáva masívny nápor ľudí. „Možno v nedeľu bude väčší záujem, ale to neznamená, že sa naraz všetci vrátia do kostola. Návrat bude postupný. Preto je rozumné, že biskupi zachovávajú dišpenz, teda nie sme povinní zúčastniť sa na nedeľnej svätej omši, ale keď chceme, je to umožnené. Je to veľká vec, ktorú vnímame,“ povedal.

Pre seniorov bude vo farnosti vyhradená sobotná večerná svätá omša s platnosťou na nedeľu a rovnako aj prvá nedeľná svätá omša o 9.00 h.

Bohoslužby v kostoloch sa budú môcť od 6. mája konať za prísnych hygienických opatrení a s obmedzeným počtom ľudí, v pondelok (4. 5.) to oznámil premiér Igor Matovič (OĽaNO). Verejné sväté omše sa na Slovensku neslúžia od 10. marca.