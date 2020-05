Od stredy sú povolené aj bohoslužby. Pozrite sa na podmienky, veľká výzva seniorom

TASR

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Bratislava 4. mája (TASR) - Ako oznámil na pondelkovom brífingu premiér Igor Matovič (OĽaNO), od 6. mája sa za prísnych hygienických opatrení a s obmedzeným počtom ľudí budú môcť konať bohoslužby. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) však seniorom odporúča, aby svoju prítomnosť na bohoslužbách ešte zvážili.

Premiér priblížil, že po dohode s KBS by mali byť v kostoloch vyznačené miesta, kde môžu ľudia sedieť a stáť. Odporúčané sú podľa slov premiéra tiež samostatné nedeľné bohoslužby pre seniorov. „Kňazov vo farnostiach zároveň prosíme, aby jednu nedeľnú bohoslužbu vyčlenili práve pre ľudí nad 65 rokov a seniorov požiadali prednostne využiť toto slávenie," uvádza KBS na svojom webe.

Povinné rúška či dezinfekcia rúk

Premiér zdôraznil, že pri bohoslužbách bude naďalej povinné nosiť rúško, ale aj dezinfekcia rúk. Nebudú sa podľa jeho slov podávať ruky pri obrade, sväté prijímanie budú môcť dávať kňazi len do ruky, odporúča sa priebežné vetranie.

Matovič vysvetlil, že počet ľudí na omšiach nebude obmedzený podľa rozlohy kostola, teda nebude platiť pravidlo 25 štvorcových metrov na jednu osobu. Argumentuje väčším objemom vzduchu a menším pohybom ľudí. Priblížil, že v kostoloch budú označené miesta pre ľudí v každej druhej lavici, dva metre od seba, rovnako i mimo lavíc.

Podrobnejšie usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR k sláveniu verejných svätých omší budú vydané v utorok alebo v stredu 6. mája.

Sväté omše môžu byť aj kratšie

KBS v odporúčaniach pre duchovných uviedla, že v kostole je potrebné zabezpečiť vetranie, dezinfekciu kontaktných plôch a kľučiek. „Sväté omše nech majú kratšie trvanie, to treba zohľadniť aj pri príhovoroch. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty či ružence," uvádza KBS.

Pri vstupe do kostola musí byť pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Sväté prijímanie sa bude rozdávať do rúk. Zároveň pripomenula, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

„Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná, aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií," poznamenala KBS.