Karius rozviazal zmluvu s Besiktasom a vráti sa do Liverpoolu

Futbalový brankár Loris Karius s okamžitou platnosťou rozviazal zmluvu s Besiktasom Istanbul, kde je na hosťovaní z Liverpoolu.

Na snímke Loris Karius. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Istanbul 4. mája (TASR) - Futbalový brankár Loris Karius s okamžitou platnosťou rozviazal zmluvu s Besiktasom Istanbul, kde je na hosťovaní z Liverpoolu. Dvadsaťšesťročný Nemec tvrdí, že mu turecký klub dlhuje peniaze.

„Je smutné, že sa to skončí takto, ale mali by ste vedieť, že som skúsil všetko, aby som našiel riešenie. Niekoľko mesiacov som bol veľmi trpezlivý a znovu a znovu som sa o tom rozprával s vedením. To isté sa dialo aj vlani,“ napísal na Instagrame. Informovala agentúra SID.

Počas pandémie ho vraj neplatia

Karius prišiel do Besiktasu v roku 2018 na dvojročné hosťovanie, a v uplynulých týždňoch podal na klub sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA). Podľa jeho slov ho klub neplatí od momentu, keď tureckú Süper Lig v marci prerušili pre pandémiu koronavírusu. V tejto sezóne odchytal Karius za Besiktas 25 ligových zápasov, aj oba duely v K-skupine Európskej ligy proti Slovanu Bratislava.

Neslávny hrdina finále Ligy majstrov spred dvoch rokov v Kyjeve má s Liverpoolom zmluvu až do roku 2022, podľa britských médií ho však „The Reds“ po návrate hneď pošlú na ďalšie hosťovanie.