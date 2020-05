TASR

Budúci ročník Tipsport Ligy bude bez MAC Újbuda

Maďarský hokejový tím MAC Újbuda nebude od nasledujúcej sezóny pôsobiť v slovenskej Tipsport lige, ale vráti sa do Erste Ligy.

Na snímke tréner hokejistov MAC Budapešť Gergely Majoross — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Budapešť 4. mája (TASR) - Maďarský hokejový tím MAC Újbuda nebude od nasledujúcej sezóny pôsobiť v slovenskej Tipsport lige, ale vráti sa do Erste Ligy. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Dôvodom tohto rozhodnutia je neistá finančná situácia, keďže maďarská vláda pozastavila pre pandémiu koronavírusu dotácie pre športové kluby a MAC má ťažkosti aj s hľadaním iných sponzorov.

Neistá finančná situácia klubu

„Zo známych dôvodov, epidémia a jej ekonomické a sociálne dopady, je finančná situácia klubu neistá a po protichodných informáciách o slovenskej súťaži sa majitelia klubu rozhodli odhlásiť z nasledujúcej sezóny Tipsport Ligy,“ píše sa na stránke klubu.

Ten by mal pôsobiť pod novým názvom MAC HKB Újbuda, keďže sa spojí so spoločnosťou KMH. Tá vlastní licenciu na účasť v Erste Lige klubu Hokiklub Budapešť, ktorý skončil v základnej časti sezóny 2019/20 na predposlednom mieste. MAC sa chce opierať najmä o služby odchovancov, ktorí majú skúsenosti z TL či Erste Ligy, no sľubuje aj posily.

Otázny je štart aj Miškovca

Otázny je aj štart druhého maďarského tímu v Tipsport Lige DVTK Miškovec. Oba tímy vstúpili do súťaže pred sezónou 2018/2019. V prvom ročníku pôsobenia skončil DVTK tesne pred bránami play off, MAC si účasť vo vyraďovačke vybojoval v kvalifikačnom predkole.

Vo štvrťfinálovej sérii podľahol Zvolenu 1:4 na zápasy. V predčasne ukončenom ročníku 2019/2020 bojovali maďarskí zástupcovia o play off v skupine o 7. až 12. miesto, tri kolá pred skončením základnej časti mal šancu na postup už iba Miškovec.