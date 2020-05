Návod pre vyťažených rodičov: S týmito trikmi školákov počas karantény zabavíte aj naučíte

Monika Hanigovská

Dobehnite neefektívnu a nudnú karanténu užitočnými pravidlami a zábavou. Deti si počas nej môžu rozvíjať rôzne zručnosti.

Domáca karanténa môže „otvoriť" nové možnosti štúdia.

BRATISLAVA 5. mája – Koronavírus pozatváral škôlky a školy naprieč celou krajinou. Deti tak väčšinou svojho času trávia v domácom prostredí. Nová situácia preveruje denne nielen našich najmenších, ale aj rodičov a partnerov.

Rodičia sa naraz stali učiteľmi, radcami a kuchármi na plný úväzok, pričom mnohí z nich sa musia denne popritom popasovať so zamestnaním a nezabúdať ani na celú domácnosť.

Nechali sme sa preto inšpirovať známou slovenskou speváčkou, odborníkmi aj hrami, vďaka ktorým môžete taktiež dobehnúť alebo predbehnúť domácu karanténu po svojom.

Mária Čírová inšpirovala mnohé mamičky

Známa a obľúbená mamička bojuje s domácou karanténou tzv. režimom dňa. Vždy dobre naladená speváčka s tretím dieťaťom pod srdcom, sa podelila o spôsob, ako sa s deťmi učiť, zabávať a ako ich motivovať.

Deťom pripravila plán od 8.00 do 21.00 hod. Speváčka sa pochválila, že vďaka takémuto programu má čas aj na seba.

„Tento týždeň som sa konečne dopracovala k REŽIMU DŇA pre deti, akonáhle sa to pekne dodržuje, aj ja mám nejaký čas na výdych. Každý má iný papier a každý deň sa program mení. Má to u nás obrovský úspech a hlavne, na konci dňa mi v postieľkach povedia, mami, to bol super deň,“ pochvaľuje si svoj nápad. Jej dávnejší režim dňa sa páči vyše 9-tisíc instagramovým užívateľom, pričom speváčke mnohí ďakujú za inšpiráciu.

Zadelené úlohy pochvaľujú aj odborníci z organizácie Detský fond Slovenskej republiky, ktorí sa už dlhé roky venujú práci s deťmi, mladými dospelými a ich rodinami.

Striedajte povinné školské úlohy so zábavnými a náučnými hrami a zaraďte ich do denného rozvrhu.

„Dôležité je presné znenie vzájomnej dohody s jasne vydiskutovanými podmienkami pre obe strany. Deti totiž berú veľmi ťažko, ak z našich dohôd poľavíme. Paradoxne, platí to aj v prípade, keď máme pocit, že samotné dieťa nás tlačí k ich porušeniu,“ uvádza jedna z odborníčok Detského fondu SR Simona Pretzová s tým, že vybudovanie dôvery v rámci spoločnej dohody s dieťaťom je dôležité aj pri rozvrhu dňa.

Dieťa potrebuje rovnako ako pri iných činnostiach, aj pri učení, mať svoj pravidelný rituál. Keď však nastáva chaos, môže reagovať rôzne, napríklad aj neposlušnosťou.

Zabudnite na tepláky a pyžamo

Tým, že deti sú naučené ráno chodiť do školy, v rozvrhu dňa by nemali chýbať ranné rituály s tým spojené.

„Ráno vstaňte, umyte si zuby, dieťa prezlečte do školského oblečenia. Tepláky či pyžamo nepomáhajú pri vytváraní školskej atmosféry doma. Ak je to možné, nájdite oddelený priestor v domácnosti, kde sa môže dieťa učiť. Inak reaguje v pyžame na zemi pri pracovnom zošite, inak to vyzerá, keď pracuje za stolom. Pridajte mu rozvrh a vyhraďte čas na desiatu či obedovú prestávku. Čas na učenie by mal byť jasne vymedzený a nemal by ho ovplyvňovať akýkoľvek vonkajší faktor. Pomôcť môže aj použitie zvončeka, aby ste naznačili začiatok a koniec hodiny,“ odporúča Simona Pretzová.

Vďaka kreatívnym sadám ľahko do svojho domova prenesiete aj školské laboratórium.

Učiť sa dá aj hravo a bez stresu

Udržať detský mozog v pozore býva náročné. Zábavné a náučné hry zaradené do povinných školských úloh môžu byť tou správnou a efektívnou voľbou. Podľa odborníčky majú takéto formy učenia sa veľký prínos pri samotnej výučbe.

„Hry sú totiž podvedome spojené s príjemnými zážitkami. Deti môžu pri nich slobodne tvoriť a fantazírovať. Je pre nich prirodzenejšie sa učiť cez hru alebo s hračkami,“ hovorí Pretzová.

Takéto hračky pomáhajú udržiavať v hlave vedomosti, ktoré by si deti pred vypuknutím pandémie opakovali v školských laviciach. „Hry ideálne do karantény, kedy sú zatvorené školy a deti majú obmedzené vzdelávanie a rozvoj, rodičia nájdu na stránke hravyden.sk. Deti nielenže zabavia, ale dajú im aj nové vedomosti a zručnosti. Ak si lámete hlavu nad tým, ktorú hru vybrať, na stránke sú k dispozícii aj nápady a rady. Zistíte tam, ktoré hry sú najvhodnejšie na precvičenie slovnej zásoby, rozšírenie všeobecného prehľadu či na podporu finančnej gramotnosti. Rovnako sú rozdelené podľa vekových kategórií dieťaťa,“ odporúča odborníčka.

Ako ďalej hovorí odborníčka Pretzová, na intelektuálny rozvoj a využívanie svojho potenciálu majú priaznivý vplyv aj vedecké a kreatívne hry.

Vďaka nim školáci hravým a veľmi kreatívnym spôsobom získavajú nové poznatky a spoznávajú základné princípy fyziky, chémie, biológie či techniky.

„Pre tých najmenších, ktorým chýba škôlka, sú skvelé manuálne hry či hry na spoznávanie farieb či tvarov. Stimulujú kreativitu a fantáziu, podporujú logické myslenie a sú dobrým pomocníkom pre rozvoj trpezlivosti či motorických zručností, s ktorými je spojený aj vývin reči.“

Mozog detí musíte udržiavať stále v pozore a precvičovať si s nimi pamäť.

Stiahnite si denník duševnej pohody

Pomôcť deťom a rodičom počas domácej karantény sa rozhodol aj Červený kríž. Vytvoril denníček psychohygieny s názvom Denník duševnej pohody, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť.

„Ide o vhodný spôsob na podporu duševného zdravia detí a teenagerov, ktoré možno ťažšie zvládajú súčasnú situáciu, keď nemôžu tráviť čas v spoločnosti svojich kamarátov, tak ako boli zvyknutí. Tento 14 dňový denník ponúka na každý deň aktivitu, a teda možnosť užitočne a zmysluplne využiť dni počas karantény a zapisovať si svoje pocity s prežitého dňa, z toho čo sa im v ten deň podarilo, nepodarilo, ako hodnotia to čo v ten ktorý deň urobili,“ informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na svojom webe.

Červený bojovník ponúka farebný denník, ktorý je zrkadlom detských duševných a telesných pocitov, tipov a cieľov.

„Je to výborná forma psychohygieny pre deti, v tejto neľahkej dobe, ktorá ohrozuje nielen telesné zdravie ale aj zdravie duševné,“ hodnotí pozitívne projekt červeného bojovníka ÚVZ SR.

Myslite aj na seba

Silným spojencom v domácej karanténe je pohoda a znovuobjavenie „svojho sveta.“ Odborníčka sa preto obracia aj na rodičov a partnerov.

„Je preto v týchto časoch dôležité a zdravé myslieť aj na seba. Starať sa o seba najlepšie ako vieme, urobiť si aspoň raz za deň radosť, a potom skúsiť urobiť radosť niekomu druhému, a takto v kruhu cirkulovať. Deti sú toho svedkom. Často ani nevieme, no pozorujú nás a nezabúdajme, celý čas sa od nás učia. Chvíľka kľudu a pokoja pre nás, hoci aj večerný kúpeľ osamote, je úplne v poriadku,“ radí Pretzová s tým, že základom je udržať pokoj.

Podľa jej slov si môžeme „uchmatnúť svoj čas“ aj pri rozhovore prostredníctvom telefonátu s priateľmi, vychádzkou na vzduch, ale chvíľku pre seba môžeme nadobudnúť už pri hlbokom nádychu a výdychu.

„Zažili sme aj, že celá rodina vrátane detí sa ešte pred pandémiou hádala, no nakoniec vysvitlo, že rodičia len prestali ako pár spolu tráviť čas. Treba myslieť aj na to, že rodičia sú zároveň partneri,“ dodáva na záver.