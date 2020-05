Dominika Pacigová

Dnes o 20:09 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Michaela rozhodovala zápasy v Soči: Mladí hokejisti ma vnímajú tak ako ich tréner, vážim si samú seba a muži ma preto nepodceňujú

Žena ako hokejová rozhodkyňa sa nevidí často. Michaela si však plní svoje sny a rozhodovala už nejeden dôležitý zápas.

Hokejová rozhodkyňa Michaela. — Foto: archív Michaely Stehlíkovej

NOVÁ BAŇA 4. mája - Michaela Stehlíková si už v štrnástich rokoch urobila rozhodcovskú licenciu. O štrnásť rokov neskôr, v roku 2014, rozhodovala zápasy na Zimných olympijských hrách v Soči. Okrem toho už rozhodovala na olympijských kvalifikáciách, Zimnej univerziáde 2011, európskych pohároch a dvanásťkrát na majstrovstvách sveta.

„Až dovtedy som mala v sebe nastavený pocit, že ma mužskí kolegovia podceňujú ako ženu, pokiaľ som si nezačala vážiť samú seba,“ hovorí pre Dobré noviny Michaela Stehlíková.

V rozhovore s hokejovou rozhodkyňou sa dozviete: ako sa dostala k rozhodovaniu zápasov,

ako ju vnímajú mužskí kolegovia či hráči,

čo jej pôsobenie na Zimných olympijských hrách v Soči dalo,

ako sa pripravuje pred zápasmi,

koľkokrát do týždňa trénuje, aby sa udržiavala v kondícii.

Hráči tvrdia, že pred plnými tribúnami sa hrá omnoho lepšie. Platí to aj v prípade rozhodcov?

Môžem súhlasiť. Priznám sa, že to, či je tribúna prázdna alebo plná, vplyv na moje nasadenie v zápase nemá. Stále korčuľujem naplno, s entuziazmom a zanietením. Veľkým zážitkom bol pre mňa semifinálový zápas na Majstrovstvách sveta žien na zimnom štadióne v Ottawe Senators v roku 2013. Kanada vyhrala nad Fínkami 8:0. Duel sa hral pred viac ako 18-tisíc divákmi. V počte divákov to bol dovtedy rekord na ženskom zápase.

Hokej je rýchlym a dynamickým športom. Je v niektorých prípadoch ťažké rozoznať, či ide o nedovolený zákrok alebo o filmovanie?

Je, no aj nie je. Jednoduché je to vtedy, ak ste dostatočne blízko k danému zákroku, a to vďaka kondícii. Jednoduché je to taktiež vtedy, keď máte skúsenosti, veľa napozeraných situácií a viete ich správne vyhodnotiť. Jednoduché je to aj vtedy, ak máte cit pre hru a ste plne koncentrovaná, mentálne odolná a vyspelá osobnosť.

Žena ako hokejová rozhodkyňa sa nevidí často. Ako ste sa dostali k rozhodovaniu zápasov?

Rodičia ma s bratom a sestrou viedli k športovaniu od detstva. Kým brat hral na ľade zápas, otec robil vedúceho družstva, mamina zdravotnú službu a sestra sledovala zápas z tribúny. Ja som zatiaľ, už ako 12-ročné dievča, obsluhovala časomieru, robila zápis o stretnutí, hlásila výsledky a stíhala robiť aj trestomeračku. Dnes tieto funkcie robí minimálne taký počet ľudí, aký počet funkcií som vymenovala. Dokázala som to akosi sama. Už vtedy som sa učila manažovaniu samej seba, disciplinovanosti a zodpovednosti. V štrnástich rokoch som si spravila rozhodcovskú licenciu. A o ďalších štrnásť rokov, ešte pod menom Kúdeľová, som stála na olympijskom ľade v Soči.

Michaela si plní svoje sny. Foto: archív Michaely Stehlíkovej

Ako spomínate na rozhodovanie zápasov na Zimných olympijských hrách v Soči?

Ako na jedno veľké zadosťučinenie mojej kariéry ako hokejovej rozhodkyne. Po ZOH som mala dojem, že som dospela nielen rozhodcovsky, ale najmä osobnostne. Dnes môžem spätne povedať, že vtedy sa mi cesta v dospievaní v oboch smeroch ešte len otvárala.

Pociťovali ste pred zápasmi na šampionáte väčšiu zodpovednosť ako zvyčajne?

Spočiatku áno. Až potom som pochopila, že je to jednou z chýb mentálneho tréningu, ktorého výhody som sa naučila využívať až neskôr. Jemná nervozita je namieste. No pocit prílišnej zodpovednosti človeka blokuje a nedovoľuje mu podať želaný výkon.

Ako vás vnímajú hráči či iní hokejoví rozhodcovia?

Hokejoví rozhodcovia, z môjho uhla pohľadu, ma považujú za rovnocennú kolegyňu a môžu sa na mňa vždy v zápasoch spoľahnúť.

A hráči? V mládežníckom hokeji ma vnímajú tak, ako ma vníma ich tréner. Vnímam, že preberajú na seba jeho názory a postoje. V prípade starších kategórií, akými sú dorastenci či juniori, vidím, že hráči dokážu mať na situácie vyspelejší a najmä, vlastný názor a pohľad. Ak ku mne hráči a ľudia vôbec pristupujú slušne, som otvorená konštruktívnym dialógom.

Nepodceňovali vás spočiatku hokejoví rozhodcovia už len tým, že ste žena?

Až dovtedy som mala v sebe nastavený pocit, že ma podceňujú ako ženu, pokiaľ som si nezačala vážiť samú seba. Vďaka tomu, že som spojila nadobudnuté skúsenosti a mentálny tréning, som dnes tým, kým som – odvážnou, cieľavedomou, odhodlanou riešiť náročné a najmä nečakané situácie.

Mení sa podľa vás vnímanie postavenia žien v hokeji v porovnaní s minulosťou?

Nepochybne áno. Pamätám si, ako som začínala pre dvadsiatimi rokmi. Na ľade som vyzerala ako neohrabané a vyplašené káčatko s ovisnutými plecami. I napriek prekážkam ma vždy hnal pocit, ako veľmi rozhodovanie milujem. Podobný vývoj vnímam aj u ďalších kolegýň, z ktorých sa stali veľmi šikovné labute a hokejový, nielen ženský, svet je im viac ako otvorený.

Na akých významných šampionátoch okrem ZOH v Soči ste už rozhodovali?

Boli to olympijské kvalifikácie, Zimná univerziáda 2011, Európske poháre a dvanásťkrát majstrovstvá sveta.

Hokejová rozhodkyňa Michaela Stehlíková. Foto: archív Michaely Stehlíkovej

Ako vyzerá vaša príprava pred zápasmi?

Zodpovedne. Aby som predchádzala prípadným nežiaducim zraneniam, fyzicky sa rozcvičím. Mentálne sa nastavujem na zápas už počas šoférovania. Snažím sa mať pohodu. Vždy sa obliekam z ľavej strany - ľavá korčuľa a podobne. V nohaviciach mi nesmie chýbať vreckovka či balzam na pery. Na záver si pretriem plexisklo, upravím dres a idem na to.

Nájdete medzi mnohými zápasmi jeden, ktorý sa vám vryl do pamäti a považujete ho za rozhodcovský vrchol?

Nenájdem, no mám však krásne spomienky na rôzne exhibičné, mediálne a najmä charitatívne turnaje, ktorých som mohla byť súčasťou. Najviac vo mne rezonuje turnaj kňazov, rehoľníkov a rehoľných sestier vo februári tohto roka v Detve. Predpokladala som, podľa skromných avíz, že to bude „rybníkový hokej“. Ich húževnatosť a herné výkony si napokon získali môj veľký obdiv a rešpekt.

Dnešná situácia však skomplikovala život mnohým ľuďom. Ako veľmi zasiahla koronakríza do života rozhodcov i športovcov?

Mňa osobne zasiahla vo fáze sezóny, keď som mala rozhodovať ešte tri zápasy dorastencov v Nových Zámkoch. Tešili sme sa s manželom aj na bežecké preteky, ktoré sa automaticky zrušili. Situáciu sme prijali a rešpektujeme ju.

Koľkokrát do týždňa trénujete, aby ste sa udržiavali v kondícii?

S mojím manželom, skúseným a výborným ultrabežcom, milujeme beh. Beháme podľa toho, ako to cítime. Približne štyrikrát do týždňa, prevažne v náročnom lesnom teréne. Niekedy máme chuť na dvadsaťpäť kilometrov. Inokedy menej. Zaraďujeme aj intervalový tréning. Telo posilňujem vlastnou váhou či menšími činkami a expandermi. Keď sa uvoľnia reštrikcie a otvoria štartovné listiny, radi si v lete zabehneme niektoré z pretekov. V septembri nás čaká 105-kilometrový ultrabeh Ponitrianska stovka. V zime spolu radi bežkujeme či otužujeme.

Čomu sa okrem športovania v dnešných dňoch venujete?

Home officu. Pracujem s integrovanými deťmi ako asistent učiteľa v základnej škole a toto poslanie milujem. Po pár týždňoch v karanténe som začala vnímať dopyt asistentov učiteľov po komunikačnej platforme, s manželom sme preto na sociálnej sieti založili stránku s jej „dcérskou“ verejnou skupinou, kde môžu asistenti navzájom diskutovať a vymieňať si informácie.