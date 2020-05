TASR

Vakcína proti koronavírusu bude vyvinutá do konca roka 2020, tvrdí Trump

Washington 4. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že je „presvedčený“, že do konca tohto roka budú mať Spojené štáty vakcínu proti infekčnej chorobe COVID-19, ktorú vyvoláva nový koronavírus. Informovala o tom agentúra DPA.

„Usilovne na tom pracujeme,“ povedal Trump počas podujatia organizovaného spravodajskou televíziou Fox News blízkou republikánom, kde odpovedal na otázky voličov. „Sme presvedčení, že do konca roka budeme mať vakcínu,“ uviedol a dodal, že „veľa spoločností“ sú podľa jeho slov už „blízko“.

Odborníci pripomínajú, že vývoj môže trvať minimálne rok

Ako pripomenula DPA, odborníci z oblasti verejného zdravia uviedli, že vývoj vakcíny môže trvať minimálne rok. Popredný americký imunológ a expert Bieleho domu na koronavírus Anthony Fauci vo štvrtok v rozhovore pre americkú televíziu CNN povedal, že ak bude čoskoro vakcína vyvinutá, mohla by byť dostupná už v januári, ale zároveň upozornil, že „to nemôže zaručiť“.

Trump taktiež povedal, že bude naliehať, aby sa školy a univerzity otvorili v septembri a zdôraznil, že je potrebné postupne otvárať hospodárstvo krajiny. Zároveň obhajoval reakciu federálnej vlády na koronavírus, ktorá čelí kritike. „Urobili sme správnu vec a skutočne verím, že sme zachránili 1,5 milióna životov,“ uviedol.

Trump ešte v apríli povedal, že ochoreniu v USA by mohlo podľahnúť 60 000 Američanov. Teraz to podľa neho vyzerá skôr tak, že o život by mohlo prísť zhruba 100 000 osôb.